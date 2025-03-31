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Скандал в Белом доме: кто первым в команде Трампа рискует потерять свою должность

WSJ пишет о том, что после скандала с чатом Signal положение Уолца в Белом доме стало незавидным

сегодня, 11:04
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Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп решил пока воздержаться от резких решений, отказавшись от идеи с увольнением своего советника по нацбезопасности Майка Уолца из-за скандала с чатом Signal, но Уолц продолжает терять свои позиции и его положение становится все более неуверенным. Об этом пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на заявления американских чиновников.

Скандал в Белом доме: кто первым в команде Трампа рискует потерять свою должность

Майкл Уолц. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, что несмотря на неоднократные сообщения о поддержке со стороны Трампа, Уолтц утратил влияние на президента и поддержку старших помощников в Белом доме.

При этом, по словам источников, для Трампа самой большой ошибкой Уолца было не начало чата Signal для координации ударов по хуситам в Йемене или даже размещение предоставленных Израилем разведданных в несекретной сети, а наличие в телефоне номера главреда журнала Atlantic Джеффри Голдберга. Также против Уолца сыграло то, как он относится к своей работе, когда допускает такие серьезные проколы.

Как отмечают собеседники СМИ, ситуация с Уолцем напоминает Трампу инцидент с увольнением Майка Флинна, отставного генерал-лейтенанта армии, который был его первым советником по нацбезопасности, в первый срок, как главы Белого дома. Флинн тогда столкнулся с жестким прессингом, как со стороны масс-медиа, так и собственной команды после того, как солгал вице-президенту Майку Пенсу о своих контактах с Россией.

"Трамп пожалел об этом решении и поклялся никогда его не повторять", — пишет WSJ.

При этом авторы публикации отмечают, что Трамп до сих пор в обиде на Уолца. Даже несмотря на то, что министр обороны Пит Хегсет и директор Центрального разведывательного управления Джон Рэтклифф также, по-видимому, размещали секретную информацию в чате Signal.

Читайте также на портале "Комментарии" — главный редактор The Atlantic Джеффри Голдберг, комментируя огласку ситуации с секретным чатом в эфире MSNBC, где обсуждали военные вопросы представители команды Дональда Трампа, заявил, что в сообществе, к которому его приобщили, был озвучен поминутный отчет о будущих событиях, составленный Центральным командованием, военным надзором.




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Источник: https://www.wsj.com/politics/policy/mike-waltz-is-losing-support-inside-the-white-house-2b17459c?mod=hp_lead_pos2
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