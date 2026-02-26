Почти двухчасовая речь президента США Дональда Трампа в Конгрессе сопровождалась острой конфронтацией с представителями Демократической партии. Глава государства посвятил значительную часть выступления критике оппонентов, обвиняя их в попытках подтасовать результаты голосований.

Скандал в Капитолии: демократы назвали Трампа «убийцей» во время его отчета о миграционной политике

По словам Трампа, фальсификации на выборах – это единственный способ для демократов получить власть. Эмоционально комментируя действия оппозиции, он заявил:

"Эти люди безумны. Я вам говорю: они безумны".

Как отмечает CNN, градус напряжения вырос до максимума, когда президент стал защищать свою строгую иммиграционную политику. Трамп подчеркнул, что обязанность правительства в первую очередь "защищать американских граждан, а не нелегальных иммигрантов".

Эти слова вызвали бурную реакцию со стороны конгрессвумена-демократки Ильхан Омар. Представительница штата Миннесота начала выкрикивать прямые обвинения в адрес президента:

"Вы убийца, вы убивали американцев!".

Такая реакция Омара была связана с резонансным инцидентом в ее штате, где во время рейдов иммиграционной службы погибли два гражданина США. Несмотря на выкрики из зала, президент продолжил свое выступление, что еще больше подчеркнуло глубокий раскол в нынешнем составе Конгресса.

