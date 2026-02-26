Майже двогодинна промова президента США Дональда Трампа в Конгресі супроводжувалася гострою конфронтацією з представниками Демократичної партії. Глава держави присвятив значну частину виступу критиці опонентів, звинувачуючи їх у спробах підтасувати результати голосувань.

Скандал у Капітолії: демократи назвали Трампа «вбивцею» під час його звіту про міграційну політику

За словами Трампа, фальсифікації на виборах — це єдиний спосіб для демократів отримати владу. Емоційно коментуючи дії опозиції, він заявив:

"Ці люди божевільні. Я вам кажу: вони божевільні".

Як зазначає CNN, градус напруги зріс до максимуму, коли президент почав захищати свою сувору імміграційну політику. Трамп наголосив, що обов’язок уряду — в першу чергу "захищати американських громадян, а не нелегальних іммігрантів".

Ці слова викликали бурхливу реакцію з боку конгресвумен-демократки Ільхан Омар. Представниця штату Міннесота почала викрикувати прямі звинувачення на адресу президента:

"Ви вбивця, ви вбивали американців!".

Така реакція Омар була пов’язана з резонансним інцидентом у її штаті, де під час рейдів імміграційної служби загинули двоє громадян США. Попри вигуки з залу, президент продовжив свій виступ, що ще більше підкреслило глибокий розкол у нинішньому складі Конгресу.

