Скандал в прямом эфире: в США завершились первые дебаты Трампа и Байдена

Кандидаты в президенты США провели первые теледебаты накануне выборов. Порой Дональд Трамп и Джо Байден не подбирали выражений и построили общение на обвинении друг друга. Встречу двух непримиримых соперников транслировали в прямом эфире несколько американских телеканалов, в частности, ABС News.

Дебаты Дональда Трампа и Джо Байдена. Фото: Win McNamee/Getty Images

Выбирать президента американцы будут уже через 5 недель — 3 ноября. К тому времени кандидаты должны встретиться на публичных дебатах трижды. Напомним, что нынешний президент будет, как и раньше, представлять Республиканскую партию, а бывший вице-президент — Демократическую.

В этот раз дебаты Дональда Трампа и Джо Байдена длились приблизительно полтора часа. Но этого времени кандидатам хватило, чтобы обменяться обвинениями и даже оскорблениями. Трамп неоднократно перебивала Байдена, особенно когда тот призывал американцев обязательно голосовать на выборах.

"Да заткнешься ты или нет? Это очень не по-президентски", — возмутился в ответ Байден.

Также он обвинил Трампа в том, что тот не может справиться с пандемией коронавируса.

"Умерли уже более 200 тысяч американцев, а у президента Трампа все еще нет плана борьбы с коронавирусом", — заявил Байден.

Байден, ко всему, обозвал Трампа "клоуном" и "щенком Путина". На что тот ответил, что сын Байдена получает миллионы долларов от России. В отместку Трамп также вспомнил о проблемах сына Байдена, который увлекался кокаином, а также усомнился в умственных способностях своего соперника.

"Ничего умного я в вас не вижу, Джо. Вы не сделали за 47 лет совершенно ничего", — сказал Трамп.

Ко всему, он отметил, что не уклоняется от уплаты налогов, в чем его обвиняли ранее.

Закончились дебаты чьим-то возгласом из зрительского зала о том, что нынешний президент "величайший президент всех времен".

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что Дональд Трамп высмеял пластические операции Джо Байдена.

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