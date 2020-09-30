Скандал в прямом эфире: в США завершились первые дебаты Трампа и Байдена

Язык
BTC/USD
10733.08
ETH/USD
356.38
LTC/USD
46.06
USD/UAH
28.45
EUR/UAH
33.35
RUB/UAH
0.37
Виолетта Комаровская
Кандидаты в президенты США провели первые теледебаты накануне выборов. Порой Дональд Трамп и Джо Байден не подбирали выражений и построили общение на обвинении друг друга. Встречу двух непримиримых соперников транслировали в прямом эфире несколько американских телеканалов, в частности, ABС News.
Дебаты Дональда Трампа и Джо Байдена. Фото: Win McNamee/Getty Images
Выбирать президента американцы будут уже через 5 недель — 3 ноября. К тому времени кандидаты должны встретиться на публичных дебатах трижды. Напомним, что нынешний президент будет, как и раньше, представлять Республиканскую партию, а бывший вице-президент — Демократическую.
В этот раз дебаты Дональда Трампа и Джо Байдена длились приблизительно полтора часа. Но этого времени кандидатам хватило, чтобы обменяться обвинениями и даже оскорблениями. Трамп неоднократно перебивала Байдена, особенно когда тот призывал американцев обязательно голосовать на выборах.
Также он обвинил Трампа в том, что тот не может справиться с пандемией коронавируса.
Байден, ко всему, обозвал Трампа "клоуном" и "щенком Путина". На что тот ответил, что сын Байдена получает миллионы долларов от России. В отместку Трамп также вспомнил о проблемах сына Байдена, который увлекался кокаином, а также усомнился в умственных способностях своего соперника.
Ко всему, он отметил, что не уклоняется от уплаты налогов, в чем его обвиняли ранее.
Закончились дебаты чьим-то возгласом из зрительского зала о том, что нынешний президент "величайший президент всех времен".
Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что Дональд Трамп высмеял пластические операции Джо Байдена.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости