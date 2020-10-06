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В США после укуса комара скончалась звезда сериала "Твин Пикс"

На телевидении Миддлтон появлялся в сериалах "Закон и порядок" и "Черный Список"

сегодня, 09:43
Автор:

Елена Волкова

В США от редкой лихорадки скончался известный американский актер, режиссер и продюсер Кларк Миддлтон, который был известен по фильму "Убить Билла 2", а также играл в сериалах "Твин Пикс" и "Черный список". Об этом со ссылкой на супругу актера Элиссу сообщает variety.

В США после укуса комара скончалась звезда сериала "Твин Пикс"

Кларку было всего 63 года, а скончался он от вируса Западного Нила, который передается во время укуса комара. Увы, лекарств от данной лихорадки не существует.

На телевидении Миддлтон появлялся в фильмах "Закон и порядок", "Твин Пикс", а совсем недавно — в "Черном списке", где он играл начальника управления Глена Картера. В сериале "Твин Пикс" Дэвида Линча в 2017 году он сыграл загадочного Чарли, мужа Одри (Шерилин Фенн). 

Напомним, в Атланте (штат Джорджия) расстреляли известного американского актера Томаса Джефферсона Берда. О том, что афроамериканца больше нет, сообщил режиссер Спайк Ли, который сотрудничал с артистом. Местные правоохранители обнаружили тело Берда, который скончался в результате многочисленных ранений в спину. Сейчас по данному факту проводится расследование, однако ни подозреваемых, ни задержанных пока нет.


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