Скольким странам пригрозил Трамп с начала президентства: цифра впечатляет

Президент США Дональд Трамп продолжает стремительно расширять список государств, которым Вашингтон прямо или косвенно угрожает применением силы. Как сообщает CNN, после новых заявлений Белого дома в перечень потенциальных целей американского давления вошел Оман. Таким образом, число стран, которые столкнулись с военной риторикой Трампа, достигло пятнадцати.

Американские аналитики уже подсчитали масштаб этой политики: под угрозами со стороны США оказалось фактически каждое тринадцатое государство мира. Если пересчитать это на население планеты, речь идет о сотнях миллионов людей, живущих в странах, которые Трамп упоминал в контексте возможных силовых действий.

География таких заявлений охватывает сразу несколько континентов — от Африки и Ближнего Востока до Северной и Южной Америки. При этом некоторые угрозы уже переросли в реальные военные операции. За время нынешнего президентского срока американские силы наносили удары по объектам в Иране, Ираке, Сирии, Йемене, Сомали, Нигерии и Венесуэле.

Параллельно Трамп регулярно допускает возможность силового давления и на другие государства. В перечне стран, в отношении которых звучали угрозы или намеки на вмешательство, фигурируют Канада, Мексика, Куба, Колумбия, Панама, Дания и Оман. Особое внимание вызвали заявления о Гренландии, которые многие эксперты расценили как давление на Копенгаген.

Политологи объясняют такую линию поведения так называемой "теорией сумасшедшего", когда лидер намеренно демонстрирует непредсказуемость, чтобы заставить противников уступать еще до начала конфликта. Однако критики считают, что подобная стратегия лишь усиливает глобальную нестабильность.

Отдельную тревогу вызывают разговоры о территориях, которые Трамп якобы рассматривает как потенциальную сферу расширения американского влияния. Среди них называют Канаду, Кубу, Гренландию, Панамский канал и Венесуэлу. Эксперты полагают, что Белый дом стремится усилить контроль над ключевыми торговыми и военными маршрутами мира, включая стратегически важный Ормузский пролив.

