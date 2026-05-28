Скільком країнам пригрозив Трамп з початку президентства: цифра вражає

Президент США Дональд Трамп продовжує стрімко розширювати список держав, яким Вашингтон прямо чи опосередковано загрожує застосуванням сили. Як повідомляє CNN, після нових заяв Білого дому до переліку потенційних цілей американського тиску увійшов Оман. Таким чином, кількість країн, які зіткнулися з військовою риторикою Трампа, сягнула п'ятнадцяти.

Дональд Трамп.

Американські аналітики вже підрахували масштаб цієї політики: під загрозами з боку США опинилася фактично кожна тринадцята держава світу. Якщо перерахувати це на населення планети, йдеться про сотні мільйонів людей, які живуть у країнах, які Трамп згадував у контексті можливих силових дій.

Географія таких заяв охоплює одразу кілька континентів – від Африки та Близького Сходу до Північної та Південної Америки. При цьому деякі погрози вже переросли у реальні воєнні операції. За час нинішнього президентського терміну американські сили завдавали ударів по об'єктах в Ірані, Іраку, Сирії, Ємені, Сомалі, Нігерії та Венесуелі.

Паралельно Трамп регулярно припускає можливість силового тиску і на інші держави. У переліку країн, щодо яких звучали погрози чи натяки на втручання, фігурують Канада, Мексика, Куба, Колумбія, Панама, Данія та Оман. Особливу увагу викликали заяви про Гренландію, які багато експертів розцінили як тиск на Копенгаген.

Політологи пояснюють таку лінію поведінки так званої "теорією божевільного", коли лідер навмисно демонструє непередбачуваність, щоб змусити противників поступатися ще початку конфлікту. Проте критики вважають, що така стратегія лише посилює глобальну нестабільність.

Окрему тривогу викликають розмови про терени, які Трамп нібито розглядає як потенційну сферу розширення американського впливу. Серед них називають Канаду, Кубу, Гренландію, Панамський канал та Венесуелу. Експерти вважають, що Білий дім прагне посилити контроль над ключовими торговими та військовими маршрутами світу, включаючи стратегічно важливу Ормузьку протоку.

