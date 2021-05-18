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Сколько Байден заработал за год: опубликована декларация

В 2020 году семья Байден заплатила 157, 4 тыс. долл., федерального подоходного налога

сегодня, 08:28
Автор:

Елизавета Черных

Президент Соединенных Штатов Америки Джозеф Байден вместе со своей супругой Джилл заработали в прошлом году чуть более 600 тыс. долл. Данная информация содержится в налоговой декларации от Белого дома, пишет OBOZREVATEl со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Сколько Байден заработал за год: опубликована декларация

Джо Байден - фото из открытых источников

Также известно, что в 2020 году семья Байден заплатила 157, 4 тыс. долл., федерального подоходного налога с эффективной ставкой 25,9%.

"Президент и первая леди совместно подали декларацию по подоходному налогу и сообщили о федеральном скорректированном валовом доходе в размере 607, 3 тыс. долл", – сказано в сообщении. 

Отмечается, что государственный глава США и его жена также оплатили походной налог в штате Делавэр в размере 28,7 тыс. долл., и 443 долл., в штате Вирджиния. 

Кроме того, в 2020 году чуть более 30 тыс. долларов супруги отправили на благотворительность. Наиболее крупной суммой жертвования стали 10 тыс. долл., Фонду имени сына Джо Байдена — Бо, жизнь которого оборвалась в 2015 году вследствие онкологического заболевания.  

Ранее портал "Комментарии" писал, мир с нетерпением ждет приближающихся деловых переговоров между американским и российским президентами. Заинтересована в таком диалоге и Украина, надеющаяся на поддержку США. По мнению руководителя МИД Украины Дмитрия Кулебы, встреча Байдена и Путина должна пойти исключительно на пользу нашей стране. Кулеба убежден, что американская сторона будет отстаивать украинские интересы в разговоре с Владимиром Путиным. Это, по мнению дипломата, демонстрируется и нынешней позицией Штатов — без Украины про Украину решать ничего не будут.





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Источник: https://news.obozrevatel.com/politics/skolko-bajden-zarabotal-za-god-opublikovana-deklaratsiya.htm?_gl=1*9rid4m*_ga*MTg0NTg2ODQ1OS4xNjE4OTg1MDQy*_ga_JBX3X27G7H*MTYyMTMxNDQ1NC4zNC4wLjE2MjEzMTQ0NTcuMA..&_ga=2.94576024.547502337.1621314457-1845868459.1618985
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