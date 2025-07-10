США возобновили поставки военной помощи Киеву после перерыва, но есть нюанс

Официальный Вашингтон возобновил поставки Украине 155-мм снарядов и высокоточных ракет GMLRS. Но о полном спектре военной помощи, которую США оказывали Украине ранее пока речь не идет. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters", со ссылкой на источники.

Помощь Украине. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, США возобновили поставки артиллерийских 155-мм снарядов и высокоточных ракет GMLRS через несколько дней после того, как администрация американского президента Дональда Трампа остановила поставки некоторых критически важных видов вооружения в Киев.

"Чиновники (США – ред.), которые говорили на условиях анонимности, заявили, что Украине сейчас поставляются 155-миллиметровые артиллерийские снаряды и ракеты GMLRS", – пишет "Reuters".

Читайте также на портале "Комментарии" — если раньше официальный Вашингтон отмалчивался относительно помощи Украине, намекая, что этим должна заниматься исключительно Европа, то теперь из США звучат другие месседжи. Соединенные Штаты остаются самым большим поклонником Украины в мире и буду оказывать Киеву помощь столько, сколько нужно. Об этом во время брифинга заявила пресс-секретарь Госдепартамента Темми Брюс. Меняет риторику и сам Дональд Трамп, намекая на готовность поддерживать Украину. Можно ли сказать, что новая администрация США потеряла терпение ждать прекращения огня от Путина и готова включаться в поддержку Украины? Или мы снова видим, как Трамп и компания просто тянут время, давая Путину возможность продавливать фронт? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



