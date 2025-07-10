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США возобновили поставки военной помощи Киеву после перерыва, но есть нюанс

США возобновили лишь некоторые поставки после перерыва

10 июля 2025, 07:02
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Кравцев Сергей

Официальный Вашингтон возобновил поставки Украине 155-мм снарядов и высокоточных ракет GMLRS. Но о полном спектре военной помощи, которую США оказывали Украине ранее пока речь не идет. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters", со ссылкой на источники.

США возобновили поставки военной помощи Киеву после перерыва, но есть нюанс

Помощь Украине. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, США возобновили поставки артиллерийских 155-мм снарядов и высокоточных ракет GMLRS через несколько дней после того, как администрация американского президента Дональда Трампа остановила поставки некоторых критически важных видов вооружения в Киев.

"Чиновники (США – ред.), которые говорили на условиях анонимности, заявили, что Украине сейчас поставляются 155-миллиметровые артиллерийские снаряды и ракеты GMLRS", – пишет "Reuters".

Читайте также на портале "Комментарии" — если раньше официальный Вашингтон отмалчивался относительно помощи Украине, намекая, что этим должна заниматься исключительно Европа, то теперь из США звучат другие месседжи. Соединенные Штаты остаются самым большим поклонником Украины в мире и буду оказывать Киеву помощь столько, сколько нужно. Об этом во время брифинга заявила пресс-секретарь Госдепартамента Темми Брюс. Меняет риторику и сам Дональд Трамп, намекая на готовность поддерживать Украину. Можно ли сказать, что новая администрация США потеряла терпение ждать прекращения огня от Путина и готова включаться в поддержку Украины? Или мы снова видим, как Трамп и компания просто тянут время, давая Путину возможность продавливать фронт? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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Источник: https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/us-military-delivering-some-weapons-ukraine-after-pause-2025-07-09/
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