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Черновалова Кристина
Вашингтон объявил о новых санкциях и ограничениях против России в ответ на предполагаемые попытки вмешательства в предстоящие президентские выборы 2024 года. Об это пишет издание BILD.
США пытаются исключить возможность вмешательства России в президентские выборы
Госдепартамент США ввел санкции против ключевых фигур российского телеканала RT, включая главу телеканала Маргариту Симоньян, и заявил о планах ограничить выдачу виз сотрудникам медиаорганизаций, поддерживаемых Кремлем.
США также предложили вознаграждение за информацию о деятельности российской хакерской группы, обвиняемой в попытках повлиять на результаты выборов с помощью кибератак и дезинформации. В Белом доме считают, что эти действия координируются непосредственно из Кремля, с целью подорвать доверие к избирательному процессу в США.
Генеральный прокурор США Меррик Гарланд утверждает, что окружение президента России Владимира Путина поручило PR-компаниям продвигать дезинформацию.
Министерство финансов США также сообщает, что российские структуры, подконтрольные властям, активно используют дипфейки и другие инструменты для подрыва доверия к избирательному процессу в США.
Особое внимание привлекает деятельность телеканала RT, который, по данным американских властей, в начале 2024 года начал тайно вербовать американских лидеров мнений для распространения выгодной Кремлю риторики.
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