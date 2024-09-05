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Скрытые угрозы: как Россия планирует изменить ход американских выборов

Госдеп США обвинил Россию в организации кампании по дезинформации перед выборами 2024 года

сегодня, 11:33
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Черновалова Кристина

Вашингтон объявил о новых санкциях и ограничениях против России в ответ на предполагаемые попытки вмешательства в предстоящие президентские выборы 2024 года. Об это пишет издание BILD.

Скрытые угрозы: как Россия планирует изменить ход американских выборов

США пытаются исключить возможность вмешательства России в президентские выборы

Госдепартамент США ввел санкции против ключевых фигур российского телеканала RT, включая главу телеканала Маргариту Симоньян, и заявил о планах ограничить выдачу виз сотрудникам медиаорганизаций, поддерживаемых Кремлем. 

США также предложили вознаграждение за информацию о деятельности российской хакерской группы, обвиняемой в попытках повлиять на результаты выборов с помощью кибератак и дезинформации. В Белом доме считают, что эти действия координируются непосредственно из Кремля, с целью подорвать доверие к избирательному процессу в США.                 

Генеральный прокурор США Меррик Гарланд утверждает, что окружение президента России Владимира Путина поручило PR-компаниям продвигать дезинформацию.                                              

Министерство финансов США также сообщает, что российские структуры, подконтрольные властям, активно используют дипфейки и другие инструменты для подрыва доверия к избирательному процессу в США.

Особое внимание привлекает деятельность телеканала RT, который, по данным американских властей, в начале 2024 года начал тайно вербовать американских лидеров мнений для распространения выгодной Кремлю риторики. 

"RT больше не является просто пропагандистским подразделением Кремля. Он используется для проведения тайных операций влияния", — заявил директор по коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби. 



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Источник: https://t.me/BILD_Russian/18565
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