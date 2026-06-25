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Слабость Путина теперь не скрыть: в США сделали громкое заявление о России

В США объяснили "слабость" России в связи с ядерными угрозами в адрес Украины

25 июня 2026, 12:28
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Кравцев Сергей

Непрекращающиеся угрозы Москвы применить ядерное оружие во время войны в Украине являются признаком "слабости" и не пугают НАТО. Также на эти угрозы особо не реагируют другие соседние страны страны-агрессора. Об этом заявил глава Национального управления ядерной безопасности США Брендон Уильямс.

Слабость Путина теперь не скрыть: в США сделали громкое заявление о России

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

По его словам, российские военные угрозы сигнализируют об "отсутствии убежденности и уверенности в своих обычных вооруженных силах против гораздо, гораздо, гораздо, гораздо, гораздо меньшей" Украины.

При этом журналисты напомнили, что Россия и США обладают около 85% мировых ядерных боеголовок. В то же время Китай осуществляет историческое расширение своего арсенала.

"Сдерживание уже не такое, как было во время Холодной войны. Но оно начинается именно с нашего ядерного арсенала", — сказал Уильямс.

США проводят капитальную модернизацию каждого компонента своей "триады". По информации Бюджетного управления Конгресса, совокупные планы в сфере ядерного оружия на 2025-2034 годы, разработанные Министерством обороны и Министерством энергетики, составляют 946 млрд долларов.

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Источник: https://www.axios.com/2026/06/24/russia-nuclear-threats-williams-nnsa
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