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Слабкість Путіна тепер не приховати: у США зробили гучну заяву про Росію

У США пояснили "слабкість" Росії у зв'язку з ядерними загрозами на адресу України

25 червня 2026, 12:28
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Кравцев Сергей

Безперервні загрози Москви застосувати ядерну зброю під час війни в Україні є ознакою "слабкості" і не лякають НАТО. Також на ці погрози особливо не реагують інші сусідні країни агресора. Про це заявив голова Національного управління ядерної безпеки США Брендон Вільямс.

Слабкість Путіна тепер не приховати: у США зробили гучну заяву про Росію

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

За його словами, російські військові погрози сигналізують про "відсутність переконаності та впевненості у своїх звичайних збройних силах проти набагато, набагато, набагато, набагато, набагато меншої" України.

При цьому журналісти нагадали, що Росія та США мають близько 85% світових ядерних боєголовок. У той самий час Китай здійснює історичне розширення свого арсеналу.

"Стримування вже не таке, як було під час Холодної війни. Але воно розпочинається саме з нашого ядерного арсеналу", — сказав Вільямс.

США проводять капітальну модернізацію кожного компонента своєї "тріади". За інформацією Бюджетного управління Конгресу, сукупні плани у сфері ядерної зброї на 2025-2034 роки, розроблені Міністерством оборони та Міністерством енергетики, становлять 946 млрд. доларів.

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Джерело: https://www.axios.com/2026/06/24/russia-nuclear-threats-williams-nnsa
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