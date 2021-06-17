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Главная Новости Мир США Следующие месяцы покажут, можно ли доверять Путину - Байден
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Следующие месяцы покажут, можно ли доверять Путину - Байден

Джо Байден и Владимир Путин на встрече в Женеве договорились о взаимном возвращении послов в Москву и Вашингтон

сегодня, 00:48
Автор:

Ольга Чародий

Глава овального кабинета Джо Байден считает, что поведение президента России Владимира Путина еще может измениться под влиянием мира. Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом он сказал на пресс-конференции после саммита в Женеве 16 июня.

Следующие месяцы покажут, можно ли доверять Путину - Байден

Джо Байден (фото из открытых источников)

По его словам, последующие месяцы станут "испытанием" относительно того, сможет ли сегодняшняя дискуссия двух лидеров привести к прогрессу.

"Это будет испытанием. Я не утверждаю, что президент (Путин) и я договорились, что мы будем делать такие-то вещи, и это вдруг сработает — я этого не говорю. Однако есть реальная перспектива значительно улучшить отношения между нашими двумя странами, не отказываясь ни от одной отдельной вещи, основанной на принципах и наших ценностях", — сказал Байден.

По его словам, это испытание даст ответ на вопрос, можно ли доверять Путину.

Как сообщали ранее Владимир Путин отметил, что, по его мнению, Джо Байден поддерживает мысль о необходимости соблюдения "Минских договоренностей" официальным Киевом. При этом Россия не обязывалась принимать на себя какие-то новые обязательства или ответственность насчет ситуации на Донбассе. По словам Путина, единственное, что в Кремле могут сделать, — это всячески способствовать внедрению "Минска" в жизнь, чтобы закончить военное противостояние мирным путем. Однако политик считает, что Украина абсолютно далека от этого.

Напомним, близкие к Владимиру Путину политики заявили о вероятном присоединении Америки к обсуждению вопросов Донбасса. Чего ожидают от США, читайте в нашем материале.


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Источник: https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2021/06/16/7124545/
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