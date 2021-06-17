Следующие месяцы покажут, можно ли доверять Путину - Байден

Глава овального кабинета Джо Байден считает, что поведение президента России Владимира Путина еще может измениться под влиянием мира. Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом он сказал на пресс-конференции после саммита в Женеве 16 июня.

Джо Байден (фото из открытых источников)

По его словам, последующие месяцы станут "испытанием" относительно того, сможет ли сегодняшняя дискуссия двух лидеров привести к прогрессу.

"Это будет испытанием. Я не утверждаю, что президент (Путин) и я договорились, что мы будем делать такие-то вещи, и это вдруг сработает — я этого не говорю. Однако есть реальная перспектива значительно улучшить отношения между нашими двумя странами, не отказываясь ни от одной отдельной вещи, основанной на принципах и наших ценностях", — сказал Байден.

По его словам, это испытание даст ответ на вопрос, можно ли доверять Путину.

Как сообщали ранее Владимир Путин отметил, что, по его мнению, Джо Байден поддерживает мысль о необходимости соблюдения "Минских договоренностей" официальным Киевом. При этом Россия не обязывалась принимать на себя какие-то новые обязательства или ответственность насчет ситуации на Донбассе. По словам Путина, единственное, что в Кремле могут сделать, — это всячески способствовать внедрению "Минска" в жизнь, чтобы закончить военное противостояние мирным путем. Однако политик считает, что Украина абсолютно далека от этого.

Напомним, близкие к Владимиру Путину политики заявили о вероятном присоединении Америки к обсуждению вопросов Донбасса. Чего ожидают от США, читайте в нашем материале.

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