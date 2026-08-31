Слив текстов Дональда Трампа: Габриэля Переца наказали за махинации на прогнозном рынке Kalshi

В Соединенных Штатах Америки приговорили бывшего работника администрации президента, который обогатился благодаря доступу к закрытым государственным документам. Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) наложила финансовые санкции на экс-оператора телесуфлера Белого дома Габриэля Переца за использование непубличных данных при заключении соглашений на прогнозной платформе Kalshi. В общей сложности правонарушитель вынужден заплатить более 172 500 долларов.

Телесуфлер Трампа. Фото из открытых источников

Махинации происходили несколько месяцев, когда чиновник имел беспрепятственный доступ к будущим выступлениям лидера государства. Следствие установило, что в период с декабря 2025 года по февраль 2026 года он заранее знал содержание президентских речей Дональда Трампа. Полученные сведения Перец конвертировал в деньги на рынке прогнозов, покупая специфические контракты, результат которых зависел от произнесения главой государства конкретных фраз или терминов. Благодаря этой схеме аферист зафиксировал более 107,5 тысяч долларов неправомерной выгоды.

Реакция платформы, на которой производились ставки, была бескомпромиссной, независимо от должности злоумышленника. Комментируя инцидент, глава департамента контроля Kalshi Роберт Дэно четко дал понять: "Неважно, кто вы: если вы нарушаете наши правила или федеральное законодательство, вы столкнетесь с последствиями".

По решению регулятора, кроме конфискации незаконного заработка в размере 107539 долларов, Перец обязан выплатить дополнительное штрафное взыскание в размере 65000 долларов. Более того, в ближайшее время вернуться к подобной деятельности мужчина не сможет. Вдобавок к финансовому наказанию, CFTC официально лишила его права заниматься торговлей на финансовых рынках сроком на три года.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что платформа Polymarket убрала ставки на применение ядерного оружия после волны критики.



