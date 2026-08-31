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Злив текстів Дональда Трампа: Габріеля Переца покарали за махінації на прогнозному ринку Kalshi

Заробив на промовах Трампа: у США оштрафували оператора телесуфлера за інсайдерську торгівлю

31 серпня 2026, 12:58
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Недилько Ксения

У Сполучених Штатах Америки винесли вирок колишньому працівникові адміністрації президента, який збагатився завдяки доступу до закритих державних документів. Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами США (CFTC) наклала фінансові санкції на ексоператора телесуфлера Білого дому Габріеля Переца за використання непублічних даних під час укладання угод на прогнозній платформі Kalshi. Загалом правопорушник змушений сплатити понад 172 500 доларів.

Злив текстів Дональда Трампа: Габріеля Переца покарали за махінації на прогнозному ринку Kalshi

Телесуфлер Трампа. Фото з відкритих джерел

Махінації відбувалися впродовж кількох місяців, коли посадовець мав безперешкодний доступ до майбутніх виступів лідера держави. Слідство встановило, що у період із грудня 2025 року до лютого 2026 року він заздалегідь знав зміст президентських промов Дональда Трампа. Отримані відомості Перец конвертував у гроші на ринку прогнозів, купуючи специфічні контракти, результат яких залежав від виголошення главою держави конкретних фраз чи термінів. Завдяки цій схемі аферист зафіксував понад 107 500 доларів неправомірної вигоди.

Реакція платформи, на якій здійснювалися ставки, була безкомпромісною, незалежно від посади зловмисника. Коментуючи інцидент, очільник департаменту контролю Kalshi Роберт Дено чітко дав зрозуміти: "Не має значення, хто ви: якщо ви порушуєте наші правила або федеральне законодавство, ви зіткнетеся з наслідками".

За рішенням регулятора, окрім конфіскації незаконного заробітку у розмірі 107 539 доларів, Перец зобов'язаний виплатити додаткове штрафне стягнення у розмірі 65 000 доларів. Ба більше, найближчим часом повернутися до подібної діяльності чоловік не зможе. На додачу до фінансового покарання, CFTC офіційно позбавила його права займатися торгівлею на фінансових ринках терміном на три роки.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що платформа Polymarket прибрала ставки на застосування ядерної зброї після хвилі критики.



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