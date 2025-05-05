Слухи о назначении Уиткоффа на должность Уолца оказались неправдой: Трамп назвал своего фаворита

Президент США Дональд Трамп заявил, что должность советника по национальной безопасности после увольнения Майка Уолца может занять заместитель главы его администрации Стивен Миллер. Американский лидер именно его назвал своим фаворитом. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Reuters".

Стивен Миллер. Фото: из открытых источников

Во время уже традиционного подхода к СМИ на борту Air Force On американский президент рассказал о Миллере как главном претенденте на должность нового советника по нацбезопасности.

В четверг Трамп отстранил Уолца и назначил на эту должность государственного секретаря Марко Рубио на временной основе.

39-летний Стивен Миллер является старшим советником президента США Дональда Трампа по вопросам политики.

После окончания университета сделал политическую карьеру, сначала работая пресс-секретарем представителей США Микеле Бахман и Джона Шадегга. В 2009 году Миллер стал директором по коммуникациям сенатора Джеффа Сешнса, который позже занял пост генпрокурора США при первом президентстве Трампа.

В 2016 году Миллер присоединился к президентской кампании Дональда Трампа, позже – к первой администрации Трампа как старший советник президента и директор Белого дома по написанию речей.

Как спичрайтер Трампа, Миллер помогал писать инаугурационную речь в 2017 году. Он был ключевым советником с первых дней президентства Трампа.

Миллера считают сторонником жесткой линии по вопросу иммиграции, он был главным "архитектором" запрета Трампа на поездки, сокращения администрацией количества беженцев, принятых в США, и политики Трампа по отделению детей мигрантов от их родителей.

По данным из открытых источников, Миллер предотвратил публикацию внутренних административных исследований, которые показали, что беженцы имели чистое положительное влияние на государственные доходы. Будучи спикером Белого дома, Миллер неоднократно делал необоснованные заявления о массовых фальсификациях на выборах в США.

Политические симпатии Миллера американская пресса описывала как ультраправые и антимиграционные.

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