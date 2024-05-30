Смелости хватает только на героев Marvel: США жестко критикуют за страх перед РФ

США выразили обеспокоенность ударами украинских сил по российским РЛС, являющимся частью системы раннего предупреждения о ракетном нападении. Как отмечает основатель проекта InformNapalm Роман Бурко, это очень похоже на месседжи о беспокойстве по поводу ударов по российским НПЗ.

США

По его словам, Украина, благодаря гарантиям безопасности США и России при подписании Будапештского меморандума отдала свой ядерный арсенал, надеясь, что гарантии безопасности будут чем-то подкреплены. Как следствие, говорит он, у Украины нет ядерного оружия, поэтому украинские удары по российским РЛС — это обычный способ напомнить гарантам безопасности о Будапештском меморандуме.

"А также продемонстрировать, что ядерный шантаж, к которому Кремль постоянно прибегает в кулуарах, чтобы заставить страны Запада задерживать поставки обычного оружия для Украины и на который ведутся, в частности США, является проявлением слабости, только подпитывающей аппетиты агрессора продвигаться дальше на Запад", -

отметил Бурко.

По его словам, Украина имеет право атаковать любые объекты, включая РЛС или НПЗ на российской территории, находясь в состоянии войны, начатой Российской Федерацией, считая, что наличие ядерного оружия, которое было вывезено из Украины под гарантии безопасности, может теперь стать инструментом перманентного шантажа для отказа от сопротивления.

"Если США и ЕС хотят, чтобы следующим предметом ядерного шантажа стала оккупация стран Балтии, Польши и дальнейшее продвижение российских войск без сопротивления на Запад, то какой смысл иметь столько оружия, что гниет в полях под открытым небом на американских полигонах, если тирании могут захватить пол мира просто шантажируя ядерной кнопкой?"

– спрашивает эксперт.

При этом, добавляет он, если у крупнейшей страны-террориста есть ядерное оружие, которое постоянно угрожает применить, то не повод ли это всем миром отобрать у него это оружие общими силами, которых у США и других стран НАТО достаточно.

"Смелости ли спасать мир хватает только в фильмах о героях из комиксов Marvel, а когда доходит до реальной потребности спасать мир, то могут только ограничивать жертву агрессии и склонять ее на уступки решистам-террористам, которые ежедневно убивают украинцев бомбами и ракетами, выпускающими по гражданских",

– отметил Бурко.

Конечно, добавляет эксперт, Украина благодарна, что США время от времени выдают по "чайной ложке" очень медленно оружие и технику, но эти действия не уравновешивают уровень циничного предательства Будапештского меморандума и импотентности Запада во время оккупации украинского Крыма и части Донбасса в 2014 году с последующим "умиротворением агрессора", которое он воспринял как приглашение к полномасштабному вторжению в 2022 году.

"Это не попытки избежать Третьей мировой – это приглашение РФ к новым агрессивным шагам. Коллективное Запад и особенно США могут делать гораздо больше, чтобы победить главного террориста мира, вместо того, чтобы показывать свою силу на бородачах в бегающих по пустыне сандалиях. Именно добровольный отказ США от серьезной борьбы за демократический мир и побуждает тирании к наступлению",

– подчеркнул Бурко.

По его словам, если США так боится ядерного шантажа РФ, то вылечить ее от страхов могут только "украинские психотерапевты", показывающие, что этот шантаж Кремля – обычный блеф серой моли.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что у США возникли новые претензии к Украине.



