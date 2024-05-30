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Смелости хватает только на героев Marvel: США жестко критикуют за страх перед РФ

Основатель проекта InformNapalm Роман Бурко подверг жесткой критике позицию США относительно ударов Украины по российским РЛС. По его словам, Штатам нужно наконец перестать бояться России

сегодня, 16:10
Автор:
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Ткачик Олеся
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США выразили обеспокоенность ударами украинских сил по российским РЛС, являющимся частью системы раннего предупреждения о ракетном нападении. Как отмечает основатель проекта InformNapalm Роман Бурко, это очень похоже на месседжи о беспокойстве по поводу ударов по российским НПЗ.

Смелости хватает только на героев Marvel: США жестко критикуют за страх перед РФ

США

По его словам, Украина, благодаря гарантиям безопасности США и России при подписании Будапештского меморандума отдала свой ядерный арсенал, надеясь, что гарантии безопасности будут чем-то подкреплены. Как следствие, говорит он, у Украины нет ядерного оружия, поэтому украинские удары по российским РЛС — это обычный способ напомнить гарантам безопасности о Будапештском меморандуме.

"А также продемонстрировать, что ядерный шантаж, к которому Кремль постоянно прибегает в кулуарах, чтобы заставить страны Запада задерживать поставки обычного оружия для Украины и на который ведутся, в частности США, является проявлением слабости, только подпитывающей аппетиты агрессора продвигаться дальше на Запад", -
отметил Бурко.

По его словам, Украина имеет право атаковать любые объекты, включая РЛС или НПЗ на российской территории, находясь в состоянии войны, начатой Российской Федерацией, считая, что наличие ядерного оружия, которое было вывезено из Украины под гарантии безопасности, может теперь стать инструментом перманентного шантажа для отказа от сопротивления.

"Если США и ЕС хотят, чтобы следующим предметом ядерного шантажа стала оккупация стран Балтии, Польши и дальнейшее продвижение российских войск без сопротивления на Запад, то какой смысл иметь столько оружия, что гниет в полях под открытым небом на американских полигонах, если тирании могут захватить пол мира просто шантажируя ядерной кнопкой?"
– спрашивает эксперт.

При этом, добавляет он, если у крупнейшей страны-террориста есть ядерное оружие, которое постоянно угрожает применить, то не повод ли это всем миром отобрать у него это оружие общими силами, которых у США и других стран НАТО достаточно.

"Смелости ли спасать мир хватает только в фильмах о героях из комиксов Marvel, а когда доходит до реальной потребности спасать мир, то могут только ограничивать жертву агрессии и склонять ее на уступки решистам-террористам, которые ежедневно убивают украинцев бомбами и ракетами, выпускающими по гражданских",
– отметил Бурко.

Конечно, добавляет эксперт, Украина благодарна, что США время от времени выдают по "чайной ложке" очень медленно оружие и технику, но эти действия не уравновешивают уровень циничного предательства Будапештского меморандума и импотентности Запада во время оккупации украинского Крыма и части Донбасса в 2014 году с последующим "умиротворением агрессора", которое он воспринял как приглашение к полномасштабному вторжению в 2022 году.

"Это не попытки избежать Третьей мировой – это приглашение РФ к новым агрессивным шагам. Коллективное Запад и особенно США могут делать гораздо больше, чтобы победить главного террориста мира, вместо того, чтобы показывать свою силу на бородачах в бегающих по пустыне сандалиях. Именно добровольный отказ США от серьезной борьбы за демократический мир и побуждает тирании к наступлению",
– подчеркнул Бурко.

По его словам, если США так боится ядерного шантажа РФ, то вылечить ее от страхов могут только "украинские психотерапевты", показывающие, что этот шантаж Кремля – обычный блеф серой моли.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что у США возникли новые претензии к Украине.




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Источник: https://www.facebook.com/burkonews/posts/pfbid029h3Q2x5dVPKL61bALbhZk16usH6C2xZXpYqL7EaEm5j5gYfgfHQifjfmHZbQukqfl
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