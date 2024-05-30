Смелости хватает только на героев Marvel: США жестко критикуют за страх перед РФ

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Ткачик Олеся
США выразили обеспокоенность ударами украинских сил по российским РЛС, являющимся частью системы раннего предупреждения о ракетном нападении. Как отмечает основатель проекта InformNapalm Роман Бурко, это очень похоже на месседжи о беспокойстве по поводу ударов по российским НПЗ.
США
По его словам, Украина, благодаря гарантиям безопасности США и России при подписании Будапештского меморандума отдала свой ядерный арсенал, надеясь, что гарантии безопасности будут чем-то подкреплены. Как следствие, говорит он, у Украины нет ядерного оружия, поэтому украинские удары по российским РЛС — это обычный способ напомнить гарантам безопасности о Будапештском меморандуме.
По его словам, Украина имеет право атаковать любые объекты, включая РЛС или НПЗ на российской территории, находясь в состоянии войны, начатой Российской Федерацией, считая, что наличие ядерного оружия, которое было вывезено из Украины под гарантии безопасности, может теперь стать инструментом перманентного шантажа для отказа от сопротивления.
При этом, добавляет он, если у крупнейшей страны-террориста есть ядерное оружие, которое постоянно угрожает применить, то не повод ли это всем миром отобрать у него это оружие общими силами, которых у США и других стран НАТО достаточно.
Конечно, добавляет эксперт, Украина благодарна, что США время от времени выдают по "чайной ложке" очень медленно оружие и технику, но эти действия не уравновешивают уровень циничного предательства Будапештского меморандума и импотентности Запада во время оккупации украинского Крыма и части Донбасса в 2014 году с последующим "умиротворением агрессора", которое он воспринял как приглашение к полномасштабному вторжению в 2022 году.
По его словам, если США так боится ядерного шантажа РФ, то вылечить ее от страхов могут только "украинские психотерапевты", показывающие, что этот шантаж Кремля – обычный блеф серой моли.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что у США возникли новые претензии к Украине.
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