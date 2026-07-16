Смерть Грэма лишила Украину главного защитника в США: проблема больше, чем кажется

Смерть американского сенатора Линдси Грэма, которого в Киеве считали одним из самых влиятельных сторонников Украины среди республиканцев, может серьезно изменить расстановку сил вокруг украинского вопроса в Вашингтоне. Об этом сообщает Politico со ссылкой на украинских чиновников и американских политиков.

Линдси Грэм. Фото: из открытых источников

По информации издания, украинская власть рассчитывает сохранить тесные контакты с администрацией Дональда Трампа и Конгрессом, однако признает, что потеря Грэма существенно осложняет эту задачу. Один из украинских чиновников отметил, что Киев продолжит добиваться усиления давления на Россию, несмотря на сложившуюся ситуацию.

Politico напоминает, что сенатор играл значительно более широкую роль, чем просто публичный сторонник Украины. Он поддерживал прямые контакты как с Владимиром Зеленским, так и с Дональдом Трампом, помогая сглаживать разногласия между двумя лидерами. Кроме того, Грэм принимал активное участие в переговорах по соглашению о сотрудничестве в сфере полезных ископаемых, заключенному между Киевом и Вашингтоном в 2025 году.

Собеседники издания признают, что сейчас среди республиканцев нет очевидного политика, способного заменить сенатора. Некоторые традиционные союзники Украины, включая сенатора Тома Тиллиса, завершают политическую карьеру, тогда как представители Демократической партии имеют ограниченное влияние на Белый дом.

Дополнительную тревогу вызывает судьба законопроекта о новых санкциях против России, одним из авторов которого был Грэм. По данным Politico, даже в случае одобрения документа Конгрессом окончательное решение останется за президентом США, который сможет как затянуть процедуру подписания, так и не воспользоваться предоставленными ему полномочиями.

Вместе с тем европейские дипломаты рассчитывают, что в Сенате найдутся другие политики, готовые продолжить линию Грэма и сохранить двухпартийную поддержку Украины.

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