Смерть Грема позбавила Україну головного захисника у США: проблема більша, ніж здається

Смерть американського сенатора Ліндсі Грема, якого в Києві вважали одним із найвпливовіших прихильників України серед республіканців, може серйозно змінити розстановку сил довкола українського питання у Вашингтоні. Про це повідомляє Politico з посиланням на українських чиновників та американських політиків.

Ліндсі Грем. Фото: з відкритих джерел

За інформацією видання, українська влада розраховує зберегти тісні контакти з адміністрацією Дональда Трампа та Конгресом, проте визнає, що втрата Грема суттєво ускладнює це завдання. Один з українських чиновників зазначив, що Київ продовжить домагатися посилення тиску на Росію, незважаючи на ситуацію, що склалася.

Politico нагадує, що сенатор грав значно ширшу роль, ніж просто публічний прихильник України. Він підтримував прямі контакти як із Володимиром Зеленським, так і з Дональдом Трампом, допомагаючи згладжувати розбіжності між двома лідерами. Крім того, Грем брав активну участь у переговорах щодо угоди про співпрацю у сфері корисних копалин, укладеної між Києвом та Вашингтоном у 2025 році.

Співрозмовники видання визнають, що наразі серед республіканців немає очевидного політика, здатного замінити сенатора. Деякі традиційні союзники України, включаючи сенатора Тома Тілліса, завершують політичну кар'єру, тоді як представники Демократичної партії мають обмежений вплив на Білий дім.

Додаткову тривогу викликає доля законопроекту про нові санкції проти Росії, одним із авторів якого був Грем. За даними Politico, навіть у разі схвалення документа Конгресом остаточне рішення залишиться за президентом США, який зможе затягнути процедуру підписання, так і не скористатися наданими йому повноваженнями.

Водночас європейські дипломати розраховують, що у Сенаті знайдуться інші політики, які готові продовжити лінію Грема та зберегти двопартійну підтримку України.

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