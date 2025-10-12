Смертельная болезнь Байдена: стало известно о лечении экс-президента США

Бывший президент США Джо Байден проходит курс лучевой и гормональной терапии после диагностики агрессивной формы рака простаты. Об этом сообщила его помощница Келли Скалли.

Джо Байден. Фото из открытых источников

По словам представительницы офиса экс-президента Келли Скалли, лечение является частью нового этапа борьбы с болезнью, которую у Байдена обнаружили уже после завершения его президентского срока.

"В рамках плана лечения рака простаты президент Байден проходит лучевую терапию и получает гормональное лечение", — отметила Скалли.

В мае врачи поставили Байдену диагноз агрессивный рак простаты. Его семья начала рассматривать различные варианты лечения, в частности хирургическое вмешательство, лучевую терапию и медикаментозную поддержку. В сентябре экс-президент перенес операцию по удалению злокачественных новообразований на коже.

Что известно о состоянии Байдена

Как сообщают в его офисе, по шкале Глисона, которая используется для оценки агрессивности рака простаты, Байден получил показатель 9 из 10. Это свидетельствует об агрессивной форме заболевания, требующего комплексного подхода и постоянного медицинского надзора.

По данным AP News, врачи избрали комбинированную схему лечения, которая должна снизить риск распространения болезни и продлить период ремиссии. Лучевая терапия направлена на уничтожение раковых клеток в предстательной железе, а гормональное лечение уменьшает уровень тестостерона, стимулирующий рост опухоли.

