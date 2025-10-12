logo_ukra

Смертельна хвороба Байдена: стало відомо про лікування експрезидента США
Смертельна хвороба Байдена: стало відомо про лікування експрезидента США

Джо Байден проходить курс променевої та гормональної терапії після діагностики агресивного раку простати. Що відомо про його лікування та стан здоров’я.

12 жовтня 2025, 08:05
Автор:
avatar

Slava Kot

Колишній президент США Джо Байден проходить курс променевої та гормональної терапії після діагностики агресивної форми раку простати. Про це повідомила його помічниця Келлі Скаллі.

Смертельна хвороба Байдена: стало відомо про лікування експрезидента США

Джо Байден. Фото з відкритих джерел

За словами представниці офісу експрезидента Келлі Скаллі, лікування є частиною нового етапу боротьби з хворобою, яку в Байдена виявили вже після завершення його президентського терміну.

"У межах плану лікування раку простати президент Байден наразі проходить променеву терапію та отримує гормональне лікування", — зазначила Скаллі.

У травні лікарі поставили Байдену діагноз агресивний рак простати. Його родина тоді почала розглядати різні варіанти лікування, зокрема хірургічне втручання, променеву терапію та медикаментозну підтримку. У вересні експрезидент переніс операцію з видалення злоякісних новоутворень на шкірі.

Що відомо про стан Байдена

Як повідомляють у його офісі, за шкалою Глісона, яка використовується для оцінки агресивності раку простати, Байден отримав показник 9 із 10. Це свідчить про дуже агресивну форму захворювання, що потребує комплексного підходу та постійного медичного нагляду.

За даними AP News, лікарі обрали комбіновану схему лікування, яка має знизити ризик поширення хвороби та продовжити період ремісії. Променева терапія спрямована на знищення ракових клітин у передміхуровій залозі, а гормональне лікування зменшує рівень тестостерону, який стимулює ріст пухлини.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, скільки залишилося жити Байдену після отримання смертельного діагнозу.

Також "Коментарі" писали, що у США можуть відкрити кримінальну справу проти дружини Байдена через його рак простати.



Джерело: https://apnews.com/article/biden-cancer-prostate-radiation-hormone-therapy-c2544d00499ddd8d0de616426ce2471a
