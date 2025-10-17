Маргарита Симоньян (фото из открытых источников)

Одна из главных пропагандисток Кремля Маргарита Симоньян, борющаяся сейчас с онкологией и недавно похоронившая своего мужа-пропагандиста, вышла на публику, чтобы с размахом отметить 20-летний юбилей телеканала RT, распространяющего пропаганду Кремля в мире. На торжественную часть, проведенную Большим театром, приехал сам Путин. Поэтому Симоньян, занимающая должность главного редактора телеканала RT и медиагруппы "Россия сегодня", как могла начала доказывать свою верность режиму Кремля. Прямо перед Путиным Маргарита Симоньян поклонилась главе Кремля и поблагодарила его за возможность работать.

"Я хочу сказать огромное спасибо, Владимир Владимирович, за то, что вы абсолютно справедливо отметили: мы работаем, исходя из своих убеждений, мы защищаем свои убеждения, и это привилегия — иметь возможность не просто лежать и ворчать на диване, а работать за свои убеждения. И эта привилегия у нас есть благодаря вам", — сказала она.

Также Путин похвалил Симоньян, указывая, что сейчас ей непросто.

"Все знают, что вам сейчас непросто, и через какой период проходит ваша семья, но в работе ты всегда проявляла устойчивость, ты справишься и сейчас", — сказал Путин Симоньян.

Напомним, что "Комментарии писали о том, что смертельно больная Симоньян потеряла рассудок на похоронах мужчины . 28 сентября в столице России состоялось отпевание пропагандиста Тиграна Кеосаяна — мужа Маргариты Симоньян, прославившегося своей преданностью Кремлевским властям и враждебным отношением к враждебным отношениям. где собрались многочисленные представители русской элиты.

По информации российских СМИ, Маргарита Симоньян находилась в крайне тяжелом эмоциональном состоянии и рыдала вслух. Она несколько раз пыталась подойти к гробу мужчины, однако присутствующим приходилось его сдерживать и успокаивать. После завершения отпевания к Симоньяну подошел священник, и она расплакалась у него на плече. По словам очевидцев, пропагандистка настолько ослабла, что передвигаться ей помогали несколько мужчин.





