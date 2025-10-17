Смертельно хвора пропагандистка Симоньян публічно вклонилася Путіну (ВІДЕО)

Маргарита Симоньян (фото з відкритих джерел)

Одна з головних пропагандисток Кремля Маргарита Симоньян, яка зараз бореться з онкологією та нещодавно поховала свого чоловіка-пропагандиста, вийшла на публіку, щоб з розмахом відзначити 20-річний ювілей телеканалу RT, який поширює пропаганду Кремля у світі. На урочисту частину, яку провели Більшому театрі, приїхав сам Путін. Тож Симоньян, яка займає посаду головного редактора телеканалу RT і медіагрупи "Росія сьогодні" як могла почала доводити свою вірність режиму Кремля. Прямо перед Путіним Маргарита Симоньян вклонилася очільнику Кремля і подякувала йому за можливість працювати.

"Я хочу сказати величезне спасибі, Володимире Володимировичу, за те, що ви абсолютно справедливо зазначили: ми працюємо, виходячи зі своїх переконань, ми захищаємо свої переконання, і це привілей — мати можливість не просто лежати і бурчати на дивані, а працювати за свої переконання. І цей привілей у нас є завдяки вам",- сказала вона.

Також Путін розхвалив Симоньян, вказуючи, що зараз їй непросто.

"Всі знають, що вам зараз непросто, і через який період проходить ваша сім'я, але в роботі ти завжди проявляла стійкість, ти впораєшся і зараз", — сказав Путін Симоньян.

Нагадаємо, що "Коментарі писали про те, що смертельно хвора Симоньян втратила розум на похоронах чоловіка. 28 вересня у столиці Росії відбулося відспівування пропагандиста Тиграна Кеосаяна — чоловіка Маргарити Симоньян, який прославився своєю відданістю кремлівській владі та ворожим ставленням до України. Прощальна церемонія пройшла у вірменській церкві, де зібралися численні представники російської еліти.

За інформацією російських ЗМІ, Маргарита Симоньян перебувала у вкрай тяжкому емоційному стані та ридала вголос. Вона кілька разів намагалася підійти до труни чоловіка, однак присутнім доводилося її стримувати й заспокоювати. Після завершення відспівування до Симоньян підійшов священник, і вона розплакалася у нього на плечі. За словами очевидців, пропагандистка настільки ослабла, що пересуватися їй допомагали кілька чоловіків.





