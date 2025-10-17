Смертельно хвора пропагандистка Симоньян публічно вклонилася Путіну (ВІДЕО)

Рубрики
Лиля Воробьева
Маргарита Симоньян (фото з відкритих джерел)
Одна з головних пропагандисток Кремля Маргарита Симоньян, яка зараз бореться з онкологією та нещодавно поховала свого чоловіка-пропагандиста, вийшла на публіку, щоб з розмахом відзначити 20-річний ювілей телеканалу RT, який поширює пропаганду Кремля у світі. На урочисту частину, яку провели Більшому театрі, приїхав сам Путін. Тож Симоньян, яка займає посаду головного редактора телеканалу RT і медіагрупи "Росія сьогодні" як могла почала доводити свою вірність режиму Кремля. Прямо перед Путіним Маргарита Симоньян вклонилася очільнику Кремля і подякувала йому за можливість працювати.
Також Путін розхвалив Симоньян, вказуючи, що зараз їй непросто.
Нагадаємо, що "Коментарі писали про те, що смертельно хвора Симоньян втратила розум на похоронах чоловіка. 28 вересня у столиці Росії відбулося відспівування пропагандиста Тиграна Кеосаяна — чоловіка Маргарити Симоньян, який прославився своєю відданістю кремлівській владі та ворожим ставленням до України. Прощальна церемонія пройшла у вірменській церкві, де зібралися численні представники російської еліти.За інформацією російських ЗМІ, Маргарита Симоньян перебувала у вкрай тяжкому емоційному стані та ридала вголос. Вона кілька разів намагалася підійти до труни чоловіка, однак присутнім доводилося її стримувати й заспокоювати. Після завершення відспівування до Симоньян підійшов священник, і вона розплакалася у нього на плечі. За словами очевидців, пропагандистка настільки ослабла, що пересуватися їй допомагали кілька чоловіків.