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СМИ: Байден намерен отменить ряд указов Трампа

Байден хочет положить конец политике Трампа

сегодня, 10:20 comments1009
Автор:

Светлана Шкурупий

77-летний Джо Байден, который выиграл президентскую гонку в США, настроен после инаугурации отменить ряд указов, подписанных Дональдом Трампом.

СМИ: Байден намерен отменить ряд указов Трампа

Джо Байден / REUTERS / Kevin Lamarque

Новый президент уже обратился к гражданам США и отметил, что будет объединять людей, а не разъединять их. Он попросил каждого пересмотреть свое отношение к политическим оппонентам и не использовать грубую риторику. 

Также Джо Байден намерен после 20 января, когда он официально вступит в должность главы государства, отменить серию указов Трампа. В первую очередь, вернуть США в Парижское климатическое соглашение, которое призывает страны сократить выброс парниковых газов в атмосферу. Также новый президент хочет отменить решение Трампа насчет выхода страны из Всемирной организации здравоохранения.

Согласно данным источника, Джо Байден планирует возобновить еще и миграционные программы. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что мировые лидеры уже поздравляют Джо Байдена с победой на выборах. Президент Украины Владимир Зеленский также присоединился к поздравлениям и отметил, что наша дружба с США будет еще крепче.


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Источник: https://www.washingtonpost.com/politics/biden-first-executive-orders-measures/2020/11/07/9fb9c1d0-210b-11eb-b532-05c751cd5dc2_story.html
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