СМИ: Байден намерен отменить ряд указов Трампа

77-летний Джо Байден, который выиграл президентскую гонку в США, настроен после инаугурации отменить ряд указов, подписанных Дональдом Трампом.

Джо Байден / REUTERS / Kevin Lamarque

Новый президент уже обратился к гражданам США и отметил, что будет объединять людей, а не разъединять их. Он попросил каждого пересмотреть свое отношение к политическим оппонентам и не использовать грубую риторику.

Также Джо Байден намерен после 20 января, когда он официально вступит в должность главы государства, отменить серию указов Трампа. В первую очередь, вернуть США в Парижское климатическое соглашение, которое призывает страны сократить выброс парниковых газов в атмосферу. Также новый президент хочет отменить решение Трампа насчет выхода страны из Всемирной организации здравоохранения.

Согласно данным источника, Джо Байден планирует возобновить еще и миграционные программы.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что мировые лидеры уже поздравляют Джо Байдена с победой на выборах. Президент Украины Владимир Зеленский также присоединился к поздравлениям и отметил, что наша дружба с США будет еще крепче.

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