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Главная Новости Мир США Впереди планеты всей: кто из мировых лидеров уже поздравил Байдена с победой
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Впереди планеты всей: кто из мировых лидеров уже поздравил Байдена с победой

Выборы в США движутся к завершению и мировые лидеры уже поздравляют победителя

сегодня, 21:12
Автор:

Павел Зинченко

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поздравил Джо Байдена с победой на президентских выборах в США сегодня вечером, сказав, что он надеется на тесное сотрудничество по их общим приоритетам.

Впереди планеты всей: кто из мировых лидеров уже поздравил Байдена с победой

Мировые лидеры поздравляют Байдена

"Поздравляю Джо Байдена с избранием президентом Соединенных Штатов и Камалу Харрис с ее историческим достижением. США — наш самый важный союзник, и я рассчитываю на тесное сотрудничество в рамках наших общих приоритетов, от изменения климата до торговли и безопасности", — говорится в заявлении Джонсона.

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб также направил свои поздравления, добавив, что, хотя некоторые процессы все еще продолжаются, уже ясно, что Байден победил.

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон поздравили Байдена после того, как социальные сети объявили его победителем гонки в Белом доме. Не осталось в стороне и правительство Канады.

"От имени правительства Канады я поздравляю Джо Байдена и Камалу Харрис с их избранием на пост президента и вице-президента Соединенных Штатов Америки. Канада и Соединенные Штаты поддерживают необычные отношения, уникальные на мировой арене", — заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Как сообщало издание "Комментарии", Трамп безнадежно отстает в президентской гонке в США.


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Источник: https://www.cityam.com/boris-johnson-and-other-world-leaders-congratulates-joe-biden-on-us-election-win/
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