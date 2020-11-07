Впереди планеты всей: кто из мировых лидеров уже поздравил Байдена с победой

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Павел Зинченко
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поздравил Джо Байдена с
победой на президентских выборах в США сегодня вечером, сказав, что он надеется
на тесное сотрудничество по их общим приоритетам.
Мировые лидеры поздравляют Байдена
Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб также направил свои
поздравления, добавив, что, хотя некоторые процессы все еще продолжаются, уже
ясно, что Байден победил.
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон
поздравили Байдена после того, как социальные сети объявили его победителем
гонки в Белом доме. Не осталось в стороне и правительство Канады.
Как сообщало издание "Комментарии", Трамп безнадежно отстает в президентской гонке в США.
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