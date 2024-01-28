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СМИ пишет, что война в Украине меняется в пользу Москвы из-за "глупого союзника"

По мнению журналистки Энн Эпплбаум, США демонстрируют себя ненадежным союзником

сегодня, 21:10
Автор:
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Лиля Воробьева
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Пока в Украине продолжается борьба против агрессии РФ, в мире начали забывать об ужасах войны, думая о собственных проблемах. Так выразилась журналистка The Atlantic Энн Эпплбаум.

СМИ пишет, что война в Украине меняется в пользу Москвы из-за "глупого союзника"

Война в Украине (фото из открытых источников)

Как она продолжила, пока мир говорит о "тупиковой" ситуации на фронте, Украина остается все такой отважной и вычурной, как было в начале войны. Но в Киеве сейчас сильно ограничены в боеприпасах и все может закончиться тем, что Силы обороны просто не будут иметь возможности продолжить борьбу.

"Еще более глубокая, широкая волна удара приведет к растущему осознанию того, что Соединенные Штаты являются не просто ненадежным, а несерьезным союзником. Глупый союзник. ЕС тратит на Украину больше денег, чем американцы. Но пока не может производить столько, сколько у США есть на слогах", – написала Эпплбаум.

Как она продолжила, колебание Вашингтона предоставить Украине оружие убедило союзников в "политической некомпетентности" США и посылает сообщения РФ и Китаю о том, что Соединенные Штаты "являются вырожденным, умирающим государством".

"Для внешнего мира ни одна логика этих решений не имеет смысла. Все, что они видят, это то, что американская политическая система была захвачена и выведена из строя радикальной, пророссийской фракцией во главе с Трампом – опальным экс-президентом, использовавшим насилие и обман. , чтобы пытаться остаться в должности", – объяснила Эпплбаум.

Вспоминая Трампа, журналистка утверждает, что он хочет использовать украинский вопрос, вернуть себе президентское кресло: "Его мотивы откровенно эгоистичны: он хочет, чтобы граница между США и Мексикой оставалась хаотичным, чтобы она могла использовать этот вопрос в своей кампании. Он не хочет, чтобы Байден получил пользу от любого предполагаемого решения или прогресса. И ему безразлично, в итоге ли в Украине закончатся боеприпасы", – завершила Эплбаум.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в США заметили разницу сообщений из Кремля.



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Источник: https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2024/01/us-congress-support-ukraine-war/677256/
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 22:08

Прозріння настає! Не з усім можна погодитись: 1. Не варто все на Трампа списувати - він не один, а недолуги якраз демократи. Саме вони бігли з Афганістану, програли північну Корею, східну Європу, ... 2. Егоїстичним нахабним і дурним союзником - є юдейці взагалі і корумповані совкові гопникі в Україні. Ставка на гниле застаріле брехливе грабіжницьке тоталітарне і божевільне - є помилкою. Головний висновок: подвійні стандарти зумовили програш "золотого мільярда" (панування розбещує, а абсолютне панування - ще більше) - він втратив гегемонію, світ змінився і став багатополярним. Україна буде ще триматись і втрачати, але їй ніщо не допоможе - не відбулась.


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