СМИ узнали главный козырь Трампа в борьбе з Гаррис за пост президента США

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп пытается удержать внимание СМИ на себе, в ходе битвы с кандидатом от демократов Камалой Гаррис. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Reuters".

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Так, на протяжении всех четырех дней Национального съезда Демократической партии (с 19 по 22 августа) Дональд Трамп проводил контрпрограммы, устраивая собственные мероприятия по всей стране в надежде хоть немного отнять внимание СМИ от Гаррис.

Кроме того, в пятницу Трамп с трибуны ресторана в Лас-Вегасе рассказал о своем плане отменить налоги на чаевые официантам и другим работникам из сферы обслуживания. Таким образом бывший президент пытался "перевернуть страницу недели", на которой он был омрачен Камалой Гаррис. Трамп пытался сосредоточится на вопросах политики, а не на личных нападках на своего оппонента. Также он рассказал об усилиях своей кампании по привлечению испаноязычных избирателей в Неваде (колеблющемся штате), который может помочь определить исход выборов 5 ноября.

Reuters отметило, что налоговое предложение является одним из столпов экономической повестки Трампа. Советники кандидата в президенты настаивают, чтобы он сосредоточился именно на этом вопросе, а не на частых личных нападках на внешность, происхождение и интеллект Гаррис, предупреждая, что это может оттолкнуть умеренных избирателей, которые нужны ему для победы.

Однако, как пишет агентство, выступления Трампа по вопросам внешней политики, экономики и преступности привлекли мало внимания и не смогли отвлечь внимание от Гаррис. Это стало ошеломляющим поворотом для политика, привыкшего доминировать в заголовках.

Трамп и его помощники надеются, что шумный финал съезда демократов ознаменует конец периода "медового месяца" для Гаррис, которая стала кандидатом в президенты чуть больше месяца назад после того, как президент США Джо Байден вышел из гонки.

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