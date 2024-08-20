Трамп назвал единственное условие, когда он примет поражение на выборах президента

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп не будет оспаривать результаты выборов, если он на них проиграет. Но при условии, что сочтет голосование честным. Как передает портал "Комментарии", об этом политик заявил в интервью телеканалу "CBS".

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Я думаю, если я проиграю, эта страна впадет в такой штопор, подобного которому она еще никогда раньше не видела — как в 1929 году, — но, если я сделаю (проиграю — ред.), и выборы будут свободными и честными, я безусловно, приму их результаты", — сказал Дональд Трамп.

При этом "CBS" отмечает, что республиканец не делал этого, когда проиграл президентские выборы в 2020 году нынешнему президенту США Джо Байдену.

В ходе интервью Дональд Трамп добавил, что не будет оспаривать результаты выборов, если сочтет их справедливыми.

"Если я увижу, что у нас будут честные и свободные выборы, а я надеюсь, что смогу это сказать, — вы не увидите более благородного человека, чем я. Я благородный человек", — заявил бывший глава Белого дома.

Также по мнению Дональда Трампа, "за последние четыре года были сделаны шаги, которые сделают" предстоящие выборы президента в ноябре "свободными и справедливыми".

Читайте также на портале "Комментарии" — Трамп или Гаррис: у американцев спросили, кто более способен победить в ноябре.

Также издание "Комментарии" сообщало – кандидат в президенты США Дональд Трамп месяцами критиковал Джо Байдена из-за его возраста, старости и невозможности американского президента полноценно выполнять свои обязанности в случае переизбрания. Однако теперь он столкнулся с такой же критикой от Камалы Гаррис.

Команда Гаррис начала критиковать в своей предвыборной кампании возраст Трампа и его лозунг "Сделаем Америку великой снова!", указывая, что оба фактора являются пережитками прошлого, тогда как страна должна двигаться в будущее.



