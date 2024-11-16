logo

BTC/USD

90675.35

ETH/USD

3150.08

LTC/USD

91.07

USD/UAH

41.60

EUR/UAH

44.20

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США СМИ узнали, как Байден намерен использовать оставшиеся недели пребывания у власти
commentss НОВОСТИ Все новости

СМИ узнали, как Байден намерен использовать оставшиеся недели пребывания у власти

Bloomberg пишет о том, что Байден использует оставшееся время правления для закрепления помощи Украине

сегодня, 14:15
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Глава Белого дома Джо Байден может попытаться использовать оставшиеся недели пребывания у власти, чтобы закрепить свое внешнеполитическое наследие. В частности, чтобы Украина как можно дольше оставалась с поступающей от Вашингтона помощью. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Bloomberg".

СМИ узнали, как Байден намерен использовать оставшиеся недели пребывания у власти

Джо Байден. Фото: из открытых источников

Агентство отмечает, внешняя политика США уже может двигаться вперед без Байдена, так как все внимание сосредоточено на будущем президенте – Дональде Трампе и его решениях. Тем не менее нынешний глава Белого дома может попытаться закрепить свои успехи во внешней политике, включая помощь Украине в защите от агрессии РФ.

Слухи о том, что Трамп собирается отменить помощь Украине, заставляют Байдена и его администрацию действовать активнее в оставшееся время правления, отметили журналисты. 

Читайте также на портале "Комментарии" — Европа обращается с последней просьбой к уходящей администрации Джо Байдена усилить американскую поддержку Украины, чтобы максимально укрепить позиции Киева до окончания президентского срока в январе. Об этом говорится в материале "Bloomberg".

СМИ отмечает, Дональд Трамп, вступающий в должность 20 января, уже дал понять, что будет добиваться скорейшего заключения соглашения между Киевом и Москвой, что вызвало обеспокоенность в Европе, что такое соглашение будет невыгодным для Украины и, возможно, закрепит успехи, достигнутые Россией с момента ее вторжения в 2022 году.

Также издание "Комментарии" сообщало – действительно ли у Байдена дают добро на удары ВСУ по России: Госдеп США снял интригу.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.bloomberg.com/news/newsletters/2024-11-15/biden-meets-xi-under-the-shadow-of-donald-trump
Теги:

Новости

Все новости