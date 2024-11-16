СМИ узнали, как Байден намерен использовать оставшиеся недели пребывания у власти

Глава Белого дома Джо Байден может попытаться использовать оставшиеся недели пребывания у власти, чтобы закрепить свое внешнеполитическое наследие. В частности, чтобы Украина как можно дольше оставалась с поступающей от Вашингтона помощью. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Bloomberg".

Джо Байден. Фото: из открытых источников

Агентство отмечает, внешняя политика США уже может двигаться вперед без Байдена, так как все внимание сосредоточено на будущем президенте – Дональде Трампе и его решениях. Тем не менее нынешний глава Белого дома может попытаться закрепить свои успехи во внешней политике, включая помощь Украине в защите от агрессии РФ.

Слухи о том, что Трамп собирается отменить помощь Украине, заставляют Байдена и его администрацию действовать активнее в оставшееся время правления, отметили журналисты.

Читайте также на портале "Комментарии" — Европа обращается с последней просьбой к уходящей администрации Джо Байдена усилить американскую поддержку Украины, чтобы максимально укрепить позиции Киева до окончания президентского срока в январе. Об этом говорится в материале "Bloomberg".

СМИ отмечает, Дональд Трамп, вступающий в должность 20 января, уже дал понять, что будет добиваться скорейшего заключения соглашения между Киевом и Москвой, что вызвало обеспокоенность в Европе, что такое соглашение будет невыгодным для Украины и, возможно, закрепит успехи, достигнутые Россией с момента ее вторжения в 2022 году.

Также издание "Комментарии" сообщало – действительно ли у Байдена дают добро на удары ВСУ по России: Госдеп США снял интригу.



