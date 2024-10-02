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СМИ узнали, кто из кандидатов в президенты США согласился дать интервью Скабеевой и компании

Издание Axios утверждает, что Трамп отказался давать интервью программе "60 минут", Гаррис же согласилась

сегодня, 08:52
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Кравцев Сергей

Кандидатам в президенты США Дональду Трампу и Камале Гаррис было предложено дать интервью программе "60 минут" на канале CBS News. Однако представитель Республиканской партии ответил отказом. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Axios".

СМИ узнали, кто из кандидатов в президенты США согласился дать интервью Скабеевой и компании

Гаррис и Трамп. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, что 10 сентября 2024 года между Гаррис и Трампом состоялись дебаты. После, вице-президент США неоднократно предлагала бывшему президенту провести еще один раунд, на что он отвечал отказом. Поскольку Трамп заявил, что уже "слишком поздно" проводить новые дебаты, шоу на CBS News могло бы стать последним шансом для обоих кандидатов охватить массовую аудиторию за 29 дней дня выборов. Канал утверждает, что Трамп согласился, но затем отказался от интервью. В комментарии Axios Стивен Чунг, директор по коммуникациям кампании Трампа, объяснил ситуацию.

"Были обсуждения, но ничего не было запланировано или зафиксировано. Они настояли на том, чтобы прервать интервью для проверки фактов", — сказал он.

Тем временем вице-президент США Камала Гаррис согласилась и примет участие в шоу, которое выйдет в эфир 7 октября. При этом, приглашение Трампу остается в силе.

"В этом году кампании Гаррис и Трампа согласились принять участие в программе "60 минут". Вице-президент Гаррис побеседует с корреспондентом Биллом Уитакером. После первоначального согласия на интервью со Скоттом Пелли, кампания бывшего президента Трампа решила отказаться от участия. Пелли расскажет об этом в понедельник вечером", — добавил представитель "60 минут".

Читайте также на портале "Комментарии" — по обновленной информации социологов вице-президент США и кандидата в президенты США от Демократической партии Камала Гаррис на 2% опережает бывшего президента, представителям Республиканской партии Дональда Трампа в важнейшем штате Пенсильвания, голоса избирателей которого могут предопределить исходит выборов. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Politico".




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