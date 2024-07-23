СМИ узнали, на чем сосредоточится Байден в последние месяцы президентства

Решение Джо Байдена выйти из президентской гонки 2024 года запустило шестимесячную гонку за закрепление внешнеполитических достижений его администрации, особенно на Ближнем Востоке и в Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Financail Times".

Джо Байден. Фото: из открытых источников

Отмечается, что первое испытание для Байдена произойдет на этой неделе, когда он встретится с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Вашингтоне. Эта встреча, первая с момента возвращения Нетаньяху к власти, даст Байдену шанс продвинуть свое значительное наследие: прекращение войны между Израилем и ХАМАС.

Вице-президент Камала Харрис встретится с премьер-министром Израиля, чтобы укрепить свою репутацию на мировой арене. Она не будет председательствовать на его выступлении перед Конгрессом из-за предвыборного мероприятия, но встретится с ним позже на этой неделе.

Харрис продолжит "интенсивное взаимодействие" по конфликту в Газе. Основная часть внешней политики администрации сосредоточена в кругу помощников президента и в Совете национальной безопасности. Соглашение о прекращении огня, заключенное при посредничестве Байдена, позволит Харрис избежать этой темы во время предвыборной кампании.

Одним из важнейших приоритетов для Байдена станет обеспечение максимально возможной поддержки Украины в случае победы Трампа в ноябре. Бывший президент поклялся отказаться от военной помощи Украине, если она не вступит в переговоры с Россией.

Хотя Конгресс уже утвердил пакет помощи в 61 млрд долларов до начала 2025 года, Байден может завершить текущие сделки и продвинуть доступную помощь до конца своего срока.

Свобода от ограничений предвыборной кампании также даст Байдену больше времени, чтобы сосредоточиться на внешней политике в ближайшие месяцы, что, по мнению некоторых аналитиков, позволит президенту укрепить свой имидж на мировой арене.

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