В США говорят о смерти Байдена: президент не появляется на публике, а над Капитолием опустили флаг

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Slava Kot
Президент США Джо Байден после положительного теста на коронавирус самоизолировался в своем доме в Делавере. Однако республиканцы полагают, что американский президент может быть мертвым и требуют показать живого Джо Байдена.
Президент США Джо Байден. Фото из открытых источников
После сообщений о коронавирусе и изоляции Джо Байдена, американские консервативные СМИ и некоторые республиканцы начали публиковать теории заговора о смерти президента США. По их словам, Байден якобы мертв, а его сообщения в социальных сетях и официальные заявления с подписью, в частности, о снятии с президентских выборов якобы поддельные.
Например, конгрессвумен от Республиканской партии Лорен Боберт потребовала доказательств, что президент США не умер.
Бывшая пресс-секретарь Белого дома Дана Перино отметила, что с момента последнего появления Байдена на публике не было ни одной свежей его фотографии, а писательница Дарла Шине написала, что "если мы не увидим Джо Байдена живым с обращением к нации сегодня утром на видео, он мертв или умирает, нет иного объяснения". Также на социальной платформе X некоторые пользователи стали призывать Байдена сфотографироваться со свежей газетой.
Кроме того, над Капитолием спустили флаг США, что может означать смерть или трагедию в США. Однако приспущенный флаг, эта церемония связана со смертью одного из членов Конгресса – сенаторки от Техаса Шейлы Джексон Ли. Ожидается, что флаг будет в таком состоянии несколько дней.
Другие слухи о якобы смерти Байдена опроверг врач Белого дома Кевин О'Коннор, который 22 июля провел обследование президента. По его словам, симптомы коронавируса у Байдена "почти полностью исчезли", его состояние здоровья остается в норме, и он может продолжать исполнять обязанности президента.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Байден передал часть своих полномочий по вопросам помощи Украине.
Также "Комментарии" писали о том, кто может заменить Байдена в предвыборной гонке.
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