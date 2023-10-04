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СМИ узнали, от чьей позиции в дальнейшем будет зависеть помощь США Украине

Пока еще не было указаний на то, кто может стать преемником Маккарти, но среди его возможных преемников есть как сторонники помощи Украине, так и категорические противники

сегодня, 16:50
Автор:
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Кравцев Сергей
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Как передает портал "Комментарии", отставка спикера Палаты представителей США Кевина Маккарти может свидетельствовать об изменениях в настроениях по помощи Украине. При этом, по информации "Reuters", некоторые из его возможных преемников решительно выступают за помощь Киеву, но другие категорически против.

СМИ узнали, от чьей позиции в дальнейшем будет зависеть помощь США Украине

Украина - США. Фото из открытых источников

Издание отмечает, что пока не было указаний на то, кто может стать преемником Маккарти, но следующий спикер может отменить предоставление дополнительной помощи Украине до того, как предложение дойдет до Палаты представителей.


Группа "Республиканцы за Украину" оценила возможных кандидатов на должность спикера по силе их поддержки прошлой помощи Украине.

Эти рейтинги от A до F, которые означают поддержку или противодействие предыдущим законопроектам, могут указывать на то, насколько вероятно, что каждый из них вынесет помощь Украине на голосование, если он станет спикером.

Так, республиканец Том Эммер получил наивысшую оценку — "А". Стив Скализ, который долгое время считался главным кандидатом на пост спикера после Маккарти, получил на один пункт ниже "B".

Мэтт Гаец, возглавлявший кампанию по свержению Маккарти, заявил, что поддержит Скализе. Сам Гаец, председатель юридического комитета Палаты представителей Джим Джордан и Байрон Дональдс — все получили "F".

Белый дом заявил во вторник, что уверен, что Соединенные Штаты в конечном итоге окажут Украине больше помощи независимо от судьбы спикера Маккарти.

Маккарти, получивший оценку B-минус, ранее на этой неделе опроверг обвинения Гаеца в том, что он заключил "тайную сделку" с Байденом, которая позволяет Палате представителей проголосовать за помощь Украине.

Также издание "Комментарии" сообщало – есть ли риск, что США откажутся от поддержки Украины – что может повлиять на ситуацию.




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Источник: https://www.reuters.com/article/usa-congress-mccarthy-ukraine-idAFKBN31400F
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