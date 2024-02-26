СМИ узнали, почему республиканцы отвергают просьбу о помощи Украине: на это есть одна причина

Многие республиканцы отвергают просьбу президента Украины Владимира Зеленского выделить миллиарды долларов на оружие и боеприпасы, и на это есть одна простая причина. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет CNN.

Конгресс США. Фото из открытых источников

"Направление большего количества средств налогоплательщиков на войну на окраине Европы несовместимо с кредо партии "Америка превыше всего", — отмечает издание.

Как говорится в материале, экс-президент Дональд Трамп, который доминирует в партии, увел ее от интернационалистского, антикремлевского прошлого, представленного консервативными традиционалистами, такими как лидер Республиканской партии в Сенате Митч МакКоннелл.

По мнению журналистов, спор коренится в меняющемся лице Республиканской партии. Партийные принципы, которые когда-то защищали сильную, глобалистскую внешнюю политику, были отвергнуты в пользу более делового подхода к обязательствам США за границей, что стало результатом растущего недовольства среди рядовых избирателей Республиканской партии после многих лет экономического кризиса и дорогостоящих зарубежных войн.

Как пишет издание, республиканцы, поддерживающие Трампа, приводят для своих сторонников аргумент, "который может означать гибель надежд Украины на дополнительную помощь со стороны Вашингтона", говоря, что США не следует тратить миллиарды долларов за рубежом, вести войну в Украине, когда Америка сталкивается с кризисом на границе с Мексикой.

Окружение Трампа среди рядовых республиканцев также объясняет, почему некоторые сенаторы, которые поддерживают увеличение помощи Украине и предостерегают от передачи победы Путину, проголосовали против законопроекта о пограничной безопасности, который включал выделение средств для ВСУ.

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