СМИ узнали, в чем выигрывают США от войны в Украине

США благодаря предоставлению военной техники Украине смогли обеспечить свою армию обновленной техникой. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает издание "The Telegraph".

Помощь Украине. Фото: из открытых источников

Авторы материала отмечают, фактически Пентагон передает Украине свое старое оружие, а вместо него получает деньги из бюджета на закупку вооружений нового поколения.

"Буквально говоря, примерно 140 миллиардов долларов США, которые Соединенные Штаты тратят на Украину в течение первых трех лет войны, действительно финансируют масштабную модернизацию американской армии", — пишет издание.

В частности, США передали Украине боевые машины пехоты M-2 Bradley образца 1990-х годов. А были закуплены новые БМП у производителя. Причем, как подтвердили в Пентагоне, армия США получает полное замещение: один старый Bradley, подаренный Украине, американские войска получают один новый Bradley со всеми современными функциями.

Интересно и то, что новые машины, получаемые Штатами, были изготовлены с учетом того, как они показали себя на полях Запорожья и Донбасса. Одна из главных новаций – это бортовая система активной защиты Iron Fist. Это система, перехватывающая в полете ракеты и беспилотники.

Эта система ранее использовалась в Израиле, однако именно их использование на войне в Украине, где дроны стали доминировать на поле боя, заставили США увеличить инвестиции во внедрение бортовых систем активной защиты на бронетехнике.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Государственном департаменте США заявили, что Вашингтон планирует новые партии помощи Украине в ближайшее время. Это существенно укрепит украинскую армию и поможет остановить наступление оккупантов.



