Уже в ближайшие недели: США анонсировали хорошие новости для Украины в войне

В Государственном департаменте США заявили, что Вашингтон планирует новые партии помощи Украине в ближайшее время. Это существенно укрепит украинскую армию и поможет остановить наступление оккупантов. Как передает портал "Комментарии", об этом во время брифинга заявил представитель Государственного департамента Мэтью Миллер.

Мэтью Миллер. Фото: из открытых источников

"Когда речь идет о личном составе – это вопрос, на который Украина должна ответить сама. Мы видели шаги украинского правительства в этом направлении. Что мы можем сделать как партнер Украины – это продолжать их военную поддержку и помощь их экономике, и прежде всего: сделать все, что можем, чтобы они могли стоять на своих двух ногах", – высказался Мэтью Миллер.

Представитель Госдепа заверил, что будет намного больше объявлений о важных пакетах помощи Киеву в ближайшие несколько недель.

Он также заявил, что Вашингтон уже принял ряд решений по этому поводу, и напомнил о недавно принятых дополнительных денежных поступлениях.

Отметим, во время совместной пресс-конференции с главой Европейского парламента Робертой Мецолой президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские защитники смогут остановить наступление врага на востоке в случае усиления поставок западного вооружения.

Владимир Зеленский отметил, что командование понимает, какое оружие именно сейчас больше всего необходимо нашим защитникам. В частности, также есть оценка того, сколько военных надо вывезти, чтобы дать им отдохнуть. Ротации продолжаются, планы по ним есть.

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