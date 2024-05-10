Уже в ближайшие недели: США анонсировали хорошие новости для Украины в войне

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Кравцев Сергей
В Государственном департаменте США заявили, что Вашингтон планирует новые партии помощи Украине в ближайшее время. Это существенно укрепит украинскую армию и поможет остановить наступление оккупантов. Как передает портал "Комментарии", об этом во время брифинга заявил представитель Государственного департамента Мэтью Миллер.
Мэтью Миллер. Фото: из открытых источников
Представитель Госдепа заверил, что будет намного больше объявлений о важных пакетах помощи Киеву в ближайшие несколько недель.
Он также заявил, что Вашингтон уже принял ряд решений по этому поводу, и напомнил о недавно принятых дополнительных денежных поступлениях.
Отметим, во время совместной пресс-конференции с главой Европейского парламента Робертой Мецолой президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские защитники смогут остановить наступление врага на востоке в случае усиления поставок западного вооружения.
Владимир Зеленский отметил, что командование понимает, какое оружие именно сейчас больше всего необходимо нашим защитникам. В частности, также есть оценка того, сколько военных надо вывезти, чтобы дать им отдохнуть. Ротации продолжаются, планы по ним есть.
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