СМИ: в США пытались отравить Дональда Трампа

В субботу, 19 сентября, была совершена попытка отравить президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным СМИ, Трампу был отправлен конверт с неизвестным порошком. После проведения экспертизы в порошке был выявлен рицин. Рицин - это токсичный яд, который часто используют террористы. Охрана сообщает, что вся почта проверяется вне резиденции президента в Белом доме, поэтому удалось оберечь гаранта от покушения.

По другой версии, это был не конверт, а посылка. На данный момент ФБР и другие спецслужбы пытаются выяснить, кто именно отправил посылку.

Как ранее сообщали "Комментарии", Дональда Трампа обвинили в домогательствах.

По информации СМИ, инцидент произошел 23 года назад, когда Эми было 24. В интервью женщина заявила, что Трамп приставал к ней на теннисном турнире US Open. Дескать, он навалился на нее всем телом у туалета в VIP-ложе и хотел поцеловать. Девушка оказала сопротивление и вспоминает, как это было: “Я вытолкнула его зубами. Возможно, я таким образом ранила его язык".







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