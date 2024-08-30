Смогли ли США и Китай согласовать план завершения войны в Украине: Салливан сделал заявление

Соединенным Штатам и Китаю не удалось согласовать конкретный план по переговорам о завершении войны в Украине. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан, сообщает сайт Белого дома.

Джейк Салливан. Фото: из открытых источников

Чиновник отметил, Китай неоднократно заявлял, что войну следует завершить дипломатическим путем. В течение последних трех дней, Салливан и Си Цзиньпин обменивались мнениями относительно войны против Украины.

"Мы не дошли до какого-то конкретного плана по дипломатии, в значительной степени потому, что Соединенные Штаты очень строго придерживаются простой максимы "ничего об Украине без Украины". Поэтому, в конце концов, именно Украина должна решить, как она хочет продолжать дипломатические и переговорные процессы", — отметил Джейк Салливан.

Стоит отметить, в четверг, 29 августа, Салливан встретился с президентом Китая Си Цзиньпином в Пекине. Во время встречи стороны обсудили полномасштабную войну в Украине, а также вероятность переговоров между Байденом и Си Цзиньпином.

Читайте также на портале "Комментарии" — Китай выразил обеспокоенность разрешением Украине применять западное оружие против России, а также угрозой дальнейшей эскалации "украинского кризиса". Об этом заявил спикер МИД КНР Линь Цзянь, сообщает "Укринформ".

В ответ на вопрос о возможном использовании Украиной западного оружия против России и массированных атак российскими войсками с использованием иранских дронов и северокорейских ракет Линь Цзянь подчеркнул, что в международном сообществе царит общая обеспокоенность дальнейшим обострением конфликта.

"В настоящее время существует широкая обеспокоенность высокой вероятностью дальнейшей эскалации и расширения кризиса. В международном сообществе считают приоритетом деэскалацию ситуации, поэтому Китай призывает все стороны избегать расширения зоны боевых действий, воздерживаться от эскалации и провокаций, которые могут привести к расширению конфликта".



