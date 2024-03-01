Смогут ли замороженные активы РФ заменить помощь США. Что думают в Белом Доме

Украине срочно требуется финансовая помощь, поэтому замороженные российские активы на сумму 300 млрд дол. и их конфискация не помогут Киеву, считает Йеллен.

Джанет Йеллен

По ее словам, нет реальной замены выделению конгрессом Украине помощи, в которой она нуждается в этом году. Как подчеркнула глава Минфина, вряд ли кто-нибудь сможет ее заменить.

При этом Йеллен подчеркнула, что Европейский Союз решил выделить Украине значительную финансовую помощь, а Япония согласилась предоставить 12,1 млрд долларов. Однако, по мнению главы Минфина США, эти средства могут помочь Киеву только в краткосрочной перспективе, пока он ожидает более значимую финансовую поддержку от Соединенных Штатов.

Как подчеркнула Йеллен , без помощи в США в размере 60 млрд. дол. Украину ожидают серьезные трудности.

Напомним, в США уже несколько месяцев не могут согласовать принятие законопроекта, в котором заложена помощь Украине. Как отметил даже министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, все происходящее вокруг выделения помощи ему напоминает детектив.

Вместе с тем известно, что республиканцы не соглашаются поддерживать законопроект и требуют от президента Джо Байдена пойти на компромисс в вопросе усиления границ. Вместе с тем, бывший президент Дональд Трамп призвал республиканцев "не быть дураками" и не голосовать за помощь Украине и не делать подарок демократам.

Как бы то ни было, но отсутствие помощи от США уже испытывают на поле боя. В частности, в Пентагоне заявили , что украинские военные уже испытывают нехватку оружия. Если такая ситуация продолжится, то Украина будет делать сложный выбор между тем, какие территории она сможет удержать, а какие нет.