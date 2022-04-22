Сможет ли Путин реализовать "план Б" и как повлияют выборы в Конгресс на политику США в отношении Украины

Рубрики
МЕНЮ
Козлова Альбіна
Политолог-международник Питер Залмаев рассказал, почему Украина не слышит таких заявлений от Байдена, которые делает Джонсон и как повлияют выборы в Конгресс в поддержку Украины в войне против России.
Фото иллюстративное / Pixabay
По словам эксперта, действительно заявления и помощь Великобритании – это невероятный пример того, как нужно поддерживать Украину. Такие мощные заявления Украина не слышит от США.
В то же время Джен Псаки продолжает настаивать, что Америка не хочет воевать с россией. Конечно, третьей мировой или ядерной войны никто не желает.
Однако эта позиция неприемлема и многие американские эксперты не соглашаются, что это правильный подход, подчеркнул политолог. Такую позицию Байдена можно объяснить тем, что большинство американцев не хотят воевать в Украине после позорного бегства из Афганистана, когда американские солдаты бросили там технику и союзников среди местных.
Это сыграло Путину на руку, но и влияет на политику американского правительства по поводу нежелания вмешиваться в войну.
В США уже есть определенная "традиция", когда на промежуточных выборах в Конгресс проигрывает правящая партия. Летом 2022 года такие выборы снова будут проходить. Байден надеется, что еще большая война с россией усугубит его ситуацию на выборах.
С другой стороны, Украина не сможет долго "держаться" на главных страницах США, люди будут отвлекаться на выборы и другие проблемы. Тем более если война перейдет в менее активную фазу летом, то это логично, что о нас забудут. Поэтому очень важно предоставить Украине ленд-лиз, нижняя палата приняла этот закон. А ведь украинским политикам будет все труднее добиваться новых поставок оружия от США.
По мнению эксперта, захват юга Украины – это был план Б Путина в то время как план А – полный захват Украины.
Кроме того, международные эксперты понимают, что, во-первых, отрезать Украину от морских портов для России будет очень сложно, во-вторых, поддерживать государство без портов – это дополнительное экономическое бремя на Европу, в-третьих – от нашей морской торговли зерном зависят. миллионы человек. Потому союзники поставляют нам противокорабельные ракеты, самолеты, танки.
Как сообщал портал "Комментарии", Путин попал в ловушку, которую сам и создал.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости