Сможет ли Путин реализовать "план Б" и как повлияют выборы в Конгресс на политику США в отношении Украины

Политолог-международник Питер Залмаев рассказал, почему Украина не слышит таких заявлений от Байдена, которые делает Джонсон и как повлияют выборы в Конгресс в поддержку Украины в войне против России.



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По словам эксперта, действительно заявления и помощь Великобритании – это невероятный пример того, как нужно поддерживать Украину. Такие мощные заявления Украина не слышит от США.

В то же время Джен Псаки продолжает настаивать, что Америка не хочет воевать с россией. Конечно, третьей мировой или ядерной войны никто не желает.

Однако эта позиция неприемлема и многие американские эксперты не соглашаются, что это правильный подход, подчеркнул политолог. Такую позицию Байдена можно объяснить тем, что большинство американцев не хотят воевать в Украине после позорного бегства из Афганистана, когда американские солдаты бросили там технику и союзников среди местных.

Это сыграло Путину на руку, но и влияет на политику американского правительства по поводу нежелания вмешиваться в войну.



В США уже есть определенная "традиция", когда на промежуточных выборах в Конгресс проигрывает правящая партия. Летом 2022 года такие выборы снова будут проходить. Байден надеется, что еще большая война с россией усугубит его ситуацию на выборах.

С другой стороны, Украина не сможет долго "держаться" на главных страницах США, люди будут отвлекаться на выборы и другие проблемы. Тем более если война перейдет в менее активную фазу летом, то это логично, что о нас забудут. Поэтому очень важно предоставить Украине ленд-лиз, нижняя палата приняла этот закон. А ведь украинским политикам будет все труднее добиваться новых поставок оружия от США.

По мнению эксперта, захват юга Украины – это был план Б Путина в то время как план А – полный захват Украины.

Кроме того, международные эксперты понимают, что, во-первых, отрезать Украину от морских портов для России будет очень сложно, во-вторых, поддерживать государство без портов – это дополнительное экономическое бремя на Европу, в-третьих – от нашей морской торговли зерном зависят. миллионы человек. Потому союзники поставляют нам противокорабельные ракеты, самолеты, танки.

"В США есть понимание того, что Путина нужно остановить. Это единственный сейчас вопрос, вопрос Украины, который смог объединить и республикацев и демократов. Это одна такая проблема, поэтому есть полная двухпартийная поддержка", — говорит эксперт.

Как сообщал портал "Комментарии", Путин попал в ловушку, которую сам и создал.

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