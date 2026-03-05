logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.72

EUR/UAH

50.83

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Сможет ли Трамп продолжать войну против Ирана: какое решение принял Сенат
commentss НОВОСТИ Все новости

Сможет ли Трамп продолжать войну против Ирана: какое решение принял Сенат

Сенат США отклонил резолюцию об ограничении полномочий Трампа в войне с Ираном

5 марта 2026, 07:52
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В Сенате США не нашлось необходимое количество голосов для поддержки резолюции об ограничении военных полномочий президента, которая должна была помешать Дональду Трампу продолжать войну против Ирана.

Сможет ли Трамп продолжать войну против Ирана: какое решение принял Сенат

Сенат США. Фото: из открытых источников

За резолюцию проголосовали 47 сенаторов, против – 53.

Сенатор Джон Феттерман был единственным среди демократов, кто проголосовал против. В то же время Рэнд Пол стал единственным среди республиканцев, кто поддержал резолюцию.

В проекте документа было положение о прекращении боевых действий против Ирана.

Демократы акцентируют, что Конституция США уполномочивает Конгресс объявлять войну, тогда как Трамп и его высокопоставленные чиновники уже определили действия в Иране как войну.

В четверг аналогичную резолюцию должна рассмотреть Палата представителей Конгресса США.

Стоит отметить, что согласно Резолюции о военных полномочиях 1973 года, президент США может привлекать вооружённые силы к конфликту при условии уведомления Конгресса в течение 48 часов. Он также имеет 60 дней, чтобы начать их вывод, если Конгресс не одобрит "декларацию войны" или специальное разрешение на использование военной силы.

Читайте также на портале "Комментарии" — в окружении президента США Дональда Трампа усиливаются опасения относительно дальнейшего развития военной кампании против Ирана. Часть советников считает, что операцию необходимо завершить как можно быстрее, чтобы Вашингтон не оказался втянутым в затяжной и непредсказуемый конфликт. Об этом сообщает CNN со ссылкой на анонимные источники среди представителей американской администрации.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=NaKOnW3ttOo
Теги:

Новости

Все новости