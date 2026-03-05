Сможет ли Трамп продолжать войну против Ирана: какое решение принял Сенат

В Сенате США не нашлось необходимое количество голосов для поддержки резолюции об ограничении военных полномочий президента, которая должна была помешать Дональду Трампу продолжать войну против Ирана.

Сенат США. Фото: из открытых источников

За резолюцию проголосовали 47 сенаторов, против – 53.

Сенатор Джон Феттерман был единственным среди демократов, кто проголосовал против. В то же время Рэнд Пол стал единственным среди республиканцев, кто поддержал резолюцию.

В проекте документа было положение о прекращении боевых действий против Ирана.

Демократы акцентируют, что Конституция США уполномочивает Конгресс объявлять войну, тогда как Трамп и его высокопоставленные чиновники уже определили действия в Иране как войну.

В четверг аналогичную резолюцию должна рассмотреть Палата представителей Конгресса США.

Стоит отметить, что согласно Резолюции о военных полномочиях 1973 года, президент США может привлекать вооружённые силы к конфликту при условии уведомления Конгресса в течение 48 часов. Он также имеет 60 дней, чтобы начать их вывод, если Конгресс не одобрит "декларацию войны" или специальное разрешение на использование военной силы.

