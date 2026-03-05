Чи зможе Трамп продовжувати війну проти Ірану: яке рішення ухвалив Сенат

У Сенаті США не знайшлося необхідної кількості голосів для підтримки резолюції про обмеження військових повноважень президента, яка мала перешкодити Дональду Трампу продовжувати війну проти Ірану.

Сенат США Фото: з відкритих джерел

За резолюцію проголосували 47 сенаторів, проти – 53.

Сенатор Джон Феттерман був єдиним серед демократів, які проголосували проти. Водночас, Ренд Пол став єдиним серед республіканців, хто підтримав резолюцію.

У проекті документа було положення про припинення бойових дій проти Ірану.

Демократи акцентують, що Конституція США уповноважує Конгрес оголошувати війну, тоді як Трамп та його високопосадовці вже визначили дії в Ірані як війну.

У четвер аналогічну резолюцію має розглянути Палата представників Конгресу США.

Варто зазначити, що згідно з Резолюцією про військові повноваження 1973 року, президент США може залучати збройні сили до конфлікту за умови повідомлення Конгресу протягом 48 годин. Він також має 60 днів, щоб розпочати їхній висновок, якщо Конгрес не схвалить "декларацію війни" або спеціального дозволу на використання військової сили.

