Сначала начните умирать. Раскрыта циничная политика Запада по оказанию помощи Украине

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Ткачик Олеся
Западное руководство — "действовать всегда реактивно, никогда проактивно" — приводит к очень циничным последствиям, считает Алексей Паныч. По его словам, когда в феврале Россия уничтожила, по оценке The Washington Post, около 80% тепловой генерации ДТЭК, и одновременно с этим существенно нарастила применение КАБ, так что министр Дмитрий Кулеба в Брюсселе был вынужден просто взывать о срочной помощи, союзники вдруг зашевелились и начали срочно искать дополнительные Patriot для Украины.
Алексей Панич
Впрочем, он признает, что какой-то ограниченный моральный смысл в такой "реактивной" позиции есть — это важно и для электората западных стран, и для огромной аудитории "Третьего мира".
По его словам, это вряд ли циничнее процедуры вызова "скорой" в США, когда сначала тебя спрашивают "какая у вас страховка?", и уже потом "что у вас случилось?"
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Дмитрий Кулеба призвал западных партнеров срочно передать Украине свободные системы ПВО.
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