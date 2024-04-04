Сначала начните умирать. Раскрыта циничная политика Запада по оказанию помощи Украине

Западное руководство — "действовать всегда реактивно, никогда проактивно" — приводит к очень циничным последствиям, считает Алексей Паныч. По его словам, когда в феврале Россия уничтожила, по оценке The Washington Post, около 80% тепловой генерации ДТЭК, и одновременно с этим существенно нарастила применение КАБ, так что министр Дмитрий Кулеба в Брюсселе был вынужден просто взывать о срочной помощи, союзники вдруг зашевелились и начали срочно искать дополнительные Patriot для Украины.

Алексей Панич

"Почему не раньше? Почему всегда не на шаг, а на два и более шага позади событий? Так же было с F-16, а до того с танками, ATACMS и т.д. Официальный ответ – "чтобы не провоцировать Россию". По сути, я бы скорее сказал — "чтобы ни в коем случае не выглядеть стороной, активно поднимающей ставки и стремящейся к эскалации, а не деэскалации". Макрон вызвал целую бурю, нарушив это неписаное правило, и уже услышал 100500 возражений и ответных опровержений"

, – отметил эксперт.

Впрочем, он признает, что какой-то ограниченный моральный смысл в такой "реактивной" позиции есть — это важно и для электората западных стран, и для огромной аудитории "Третьего мира".

"Но для нас это значит – "Сначала начните умирать, а потом уже мы начнем думать, как помочь вам не умереть окончательно. А вдруг как-то и без того обойдется..."

, – подчеркнул Паныч.

По его словам, это вряд ли циничнее процедуры вызова "скорой" в США, когда сначала тебя спрашивают "какая у вас страховка?", и уже потом "что у вас случилось?"

"Мораль: надо "выбивать" у наших союзников свое, и стараться не очень расстраиваться тем фактом, что у них, как и у нас, есть достаточно собственных недостатков и несовершенств"

, – подытожил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Дмитрий Кулеба призвал западных партнеров срочно передать Украине свободные системы ПВО.