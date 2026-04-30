"Сначала Украина, потом Иран": Трамп жестко ответил на новое предложение Путина

Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с российским диктатором Владимиром Путиным призвал главу Кремля сосредоточиться на прекращении войны против Украины, а не на международных инициативах, связанных с Ираном.

Трамп призвал Путина окончить войну против Украины.

По словам Трампа, Кремль предложил США помощь в урегулировании вопроса иранской ядерной программы, в частности, по контролю над обогащенным ураном. Однако американский президент дал понять, что считает первоочередной задачей завершения войны в Украине.

"Я сказал: "Я бы гораздо больше хотел, чтобы вы были вовлечены в прекращение войны с Украиной". Я сказал, что прежде чем вы мне поможете, я хочу прекратить вашу войну", — сказал Трамп о разговоре с Путиным.

Детали российского предложения официально не раскрываются, однако ранее Москва выдвигала идею вывоза обогащенного урана из Ирана в рамках потенциальных договоренностей с Западом. Большинство западных стран отнеслись к таким инициативам скептически.

США, со своей стороны, настаивают на полном отказе Тегерана от программ по обогащению урана как ключевого условия для достижения нового соглашения. В Иране же заявляют, что их ядерная деятельность носит исключительно мирный характер и не соглашается на передачу своих запасов.

