"Спочатку Україна, потім Іран": Трамп жорстко відповів на нову пропозицію Путіна

Президент США Дональд Трамп під час телефонної розмови з російським диктатором Володимиром Путіним закликав очільника Кремля зосередитися на припиненні війни проти України, а не на міжнародних ініціативах, пов’язаних з Іраном.

Трамп закликав Путіна закінчити війну проти України.

За словами Трампа, Кремль запропонував США допомогу у врегулюванні питання іранської ядерної програми, зокрема щодо контролю над збагаченим ураном. Однак, американський президент дав зрозуміти, що вважає першочерговим завданням завершення війни в Україні.

"Я сказав: "Я б набагато більше хотів, щоби ви були залучені до припинення війни з Україною". Я сказав, що перш ніж ви мені допоможете, я хочу припинити вашу війну", — сказав Трамп про розмову з Путіним.

Деталі російської пропозиції офіційно не розкриваються, однак раніше Москва висувала ідею вивезення збагаченого урану з Ірану в межах потенційних домовленостей із Заходом. Більшість західних країн поставилися до таких ініціатив скептично.

США, зі свого боку, наполягають на повній відмові Тегерана від програм зі збагачення урану як ключовій умові для досягнення нової угоди. В Ірані ж заявляють, що їхня ядерна діяльність має виключно мирний характер і не погоджуються на передачу своїх запасів.

