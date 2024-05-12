Профессор Нью-Йоркского университета Игорь Айзенберг считает, что у Мишель Обамы нет никаких политических амбиций, поэтому она не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах президента США.

Байден является главным претендентом на пост президента США. Фото из открытых источников

"Не знаю, откуда Der Spiegel взял информацию о том, что Джо Байден может снять свою кандидатуру на президентских выборах в пользу Мишель Обамы. На самом деле в США даже не обсуждают эту информацию, поскольку считают, что это очень несерьезно. Впрочем, технологически это действительно возможно. Впрочем, в реальной американской политике это невозможно", – заявил Игорь Айзенберг.

Эксперт подчеркнул, что Мишель Обама не намерен начинать политическую карьеру.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия строит в центральной Беларуси базу для размещения ядерных боеголовок. Если Россия перевезет ядерное оружие для хранения в Беларусь, это будет первый подобный случай после распада Советского союза. У РФ есть ядерные боеголовки на собственной территории, расположенные недалеко от Украины и стран НАТО. Однако, отмечает издание, разместив оружие в Белоруссии, Кремль попытается подчеркнуть ядерную угрозу и укрепить свои силы ядерного сдерживания.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что мир должен дать оценку, что привело к появлению мощного российского террористического режима с ядерным оружием, убежден политолог Александр Антонюк. "Война в Украине — это не только следствие двойных стандартов Запада и бездействия международных институтов, но и причина будущих военных эскалаций. Поэтому, кроме завершения войны в Украине, мир должен найти инструменты, которые сделают невозможными войны в будущем", — резюмировал эксперт.