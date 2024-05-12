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Снимется ли Байден в пользу Обамы: что об этом думают в США

Маловероятно, что Байден снимется в пользу Мишель Обамы

сегодня, 00:25
Автор:
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Марьян Ощановский
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Профессор Нью-Йоркского университета Игорь Айзенберг считает, что у Мишель Обамы нет никаких политических амбиций, поэтому она не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах президента США.

Снимется ли Байден в пользу Обамы: что об этом думают в США

Байден является главным претендентом на пост президента США. Фото из открытых источников

"Не знаю, откуда Der Spiegel взял информацию о том, что Джо Байден может снять свою кандидатуру на президентских выборах в пользу Мишель Обамы. На самом деле в США даже не обсуждают эту информацию, поскольку считают, что это очень несерьезно. Впрочем, технологически это действительно возможно. Впрочем, в реальной американской политике это невозможно", – заявил Игорь Айзенберг.

Эксперт подчеркнул, что Мишель Обама не намерен начинать политическую карьеру.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия строит в центральной Беларуси базу для размещения ядерных боеголовок. Если Россия перевезет ядерное оружие для хранения в Беларусь, это будет первый подобный случай после распада Советского союза. У РФ есть ядерные боеголовки на собственной территории, расположенные недалеко от Украины и стран НАТО. Однако, отмечает издание, разместив оружие в Белоруссии, Кремль попытается подчеркнуть ядерную угрозу и укрепить свои силы ядерного сдерживания.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что мир должен дать оценку, что привело к появлению мощного российского террористического режима с ядерным оружием, убежден политолог Александр Антонюк. "Война в Украине — это не только следствие двойных стандартов Запада и бездействия международных институтов, но и причина будущих военных эскалаций. Поэтому, кроме завершения войны в Украине, мир должен найти инструменты, которые сделают невозможными войны в будущем", — резюмировал эксперт.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=hGBdtGtRXtY
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