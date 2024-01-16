Соглашение Байдена и Джонсона о помощи Украине: СМИ узнали, стоит ли ждать хороших новостей Киеву

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Кравцев Сергей
Спикер Палаты представителей Майк Джонсон не примет какое-либо соглашение с Сенатом и Белым домом о безопасности границы, что предусматривало бы продолжение помощи Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Fox News", ссылаясь на информацию, полученную от однопартийцев Джонсона. Сообщается, что якобы Джонсон в частном порядке сообщил однопартийцам по Республиканской партии в Палате представителей, что соглашения с Байденом не будет.
Майк Джонсон. Фото: из открытых источников
По словам одного из депутатов-республиканцев, спикер сказал, что Палата представителей не поддержит ничего, кроме закона о безопасности границы с Мексикой, известного как HR2.
По словам источника, Сенат близок к соглашению о границе. В то же время другой депутат-республиканец выразил убеждение, что ни один из его однопартийцев не поддержит соглашение с Сенатом.
Читайте также на портале "Комментарии" — немецкое издание Bild опубликовало статью о том, как Германия готовится к вооруженному конфликту с Россией после гипотетического проигрыша Украины. О чем говорит появление подобных материалов? Насколько реалистичен сценарий, который приводит Bild? Как его избежать? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
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