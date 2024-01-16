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Соглашение Байдена и Джонсона о помощи Украине: СМИ узнали, стоит ли ждать хороших новостей Киеву

Как сообщает Fox News, спикер Палаты представителей не пойдет на договор с Байденом по помощи Украине

сегодня, 12:50
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Кравцев Сергей
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Спикер Палаты представителей Майк Джонсон не примет какое-либо соглашение с Сенатом и Белым домом о безопасности границы, что предусматривало бы продолжение помощи Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Fox News", ссылаясь на информацию, полученную от однопартийцев Джонсона. Сообщается, что якобы Джонсон в частном порядке сообщил однопартийцам по Республиканской партии в Палате представителей, что соглашения с Байденом не будет.

Соглашение Байдена и Джонсона о помощи Украине: СМИ узнали, стоит ли ждать хороших новостей Киеву

Майк Джонсон. Фото: из открытых источников

По словам одного из депутатов-республиканцев, спикер сказал, что Палата представителей не поддержит ничего, кроме закона о безопасности границы с Мексикой, известного как HR2.

"Это произошло в тот момент, когда двухпартийная группа сенаторов обсуждает, каких компромиссов по пограничной политике можно достичь в обмен на поддержку республиканцами запроса демократов на дополнительное финансирование в размере 110 миллиардов долларов для Украины, Израиля и других гуманитарных целей", — напоминает издание.

По словам источника, Сенат близок к соглашению о границе. В то же время другой депутат-республиканец выразил убеждение, что ни один из его однопартийцев не поддержит соглашение с Сенатом.

"Где в этом безопасность границы? Нам нужен HR2 или функциональная альтернатива, но спикер правильно говорит, что президент в одностороннем порядке внес более 60 изменений в политику, которые демонтировали нашу безопасность границ и привели нас туда, где мы есть. Он может в одностороннем порядке это исправить сегодня без каких-либо законодательных действий", — подчеркнул законодатель.

Читайте также на портале "Комментарии" — немецкое издание Bild опубликовало статью о том, как Германия готовится к вооруженному конфликту с Россией после гипотетического проигрыша Украины. О чем говорит появление подобных материалов? Насколько реалистичен сценарий, который приводит Bild? Как его избежать? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




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