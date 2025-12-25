Сонливость и непонятные заявления: что было не так с поведением Трампа в 2025 году

В течение 2025 года Дональд Трамп продемонстрировал ряд нетипичных и противоречивых проявлений в поведении, что вызвало волну дискуссий по поводу его ментальной и физической способности исполнять обязанности президента США. Среди упомянутых эпизодов – моменты, когда он засыпал во время важных мероприятий, сбивался с темы в речах и озвучивал вымышленные или неточные истории. Издание The Guardian проанализировало поведение американского лидера в 2025 году.

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

"Ничего подобного еще не было", — заявил Трамп в декабрьском обращении из Белого дома, сравнивая свою администрацию с предыдущими в истории США. Впрочем, итоги 2025 года, по оценке журналистов, демонстрируют второй срок президента как период, насыщенный неожиданными и тревожными моментами, подвергающими сомнению его эффективность как руководителя государства.

В середине года Трамп вызвал резонанс, когда вспомнил своего покойного дядю, профессора Джона Трампа, который, по его словам, якобы учил Теда Качиньского — известного как Унабомбер — в Массачусетском технологическом институте. Проблема заключается в том, что Качиньский никогда не учился в MIT, а широкой публике его имя стало известно лишь через 11 лет после смерти дяди Трампа.

Еще один странный эпизод произошел во время встречи с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен. Тогда Трамп долгое время говорил о вреде ветряных турбин, утверждая, что они "двигают китов" и "убивают птиц", несмотря на отсутствие научных подтверждений таких утверждений.

Сам Трамп неоднократно отмечал свою, по его словам, высокую интеллектуальную форму, заявляя, что "отлично" сдал тест на деменцию. Однако многочисленные инциденты в течение года — в частности, засыпание на важных встречах и путаница с названиями стран — не способствуют оптимистической оценке его состояния.

В сентябре 2025 года он также высмеивал президента Джо Байдена за частые падения с лестницы. "Нас не уважали Байдена", – сказал Трамп во время встречи с военными, подчеркивая собственную осторожность во время спуска. Он добавил, что президент Обама "вспоминал прекрасно прыгать вниз по лестнице", представив это как часть его наследия.

Разговоры о психическом и физическом здоровье Трампа не прекращаются. Его публичные выступления и воспоминания, часто выглядящие хаотичными, вызывают беспокойство не только среди оппонентов, но и среди части поклонников.

В Белом доме продолжают защищать президента, заявляя, что его "умственная острота не имеет себе равных". В то же время, наблюдатели обращают внимание на уменьшение количества публичных мероприятий при его участии и сокращение рабочего дня. По информации New York Times, Трамп начинает работать только после обеда и завершает день около 17:00.

Параллельно с этим опросы свидетельствуют, что 56% американцев не доверяют национальным медиа, а деятельность Трампа поддерживают только 36% граждан — самый низкий показатель за весь период его президентства.

Несмотря на заверения Белого дома относительно хорошего здоровья главы государства, его поведение за год порождает сомнения в способности оставаться эффективным лидером. Критики уже готовятся использовать эти аргументы в политической борьбе в преддверии предстоящих выборов.

Дональд Трамп, отметивший в июне 2026 года 80-летие, может столкнуться с серьезными вызовами, связанными с психическим и физическим состоянием. Вероятно, его политические оппоненты будут активно поднимать этот вопрос в своих кампаниях, ставя под сомнение его способность полноценно выполнять обязанности президента США.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что у Трампа заметили странную опухоль. После обнародования видео из Белого дома от 2 сентября, где под пиджаком президента США Дональда Трампа заметили странную выпуклость, в обществе разгорелись новые обсуждения его состояния здоровья. Это произошло во время его разговора с журналистами.

Трамп, в свою очередь, публично отверг все слухи об ухудшении здоровья. Он заявил, что не представал перед камерами всего два дня, но этого оказалось достаточно, чтобы начали распространять "сплетни о его смерти".