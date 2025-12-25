Сонливість та незрозумілі заяви: що було не так з поведінкою Трампа у 2025 році

Протягом 2025 року Дональд Трамп продемонстрував низку нетипових і суперечливих проявів у поведінці, що викликало хвилю дискусій щодо його ментальної та фізичної спроможності виконувати обов’язки президента США. Серед згаданих епізодів — моменти, коли він засинав під час важливих заходів, збивався з теми у промовах та озвучував вигадані або неточні історії. Видання The Guardian проаналізувало поведінку американського лідера у 2025 році.

Дональд Трамп (фото з відкритих джерел)

"Нічого подібного ще не було", – заявив Трамп у грудневому зверненні з Білого дому, порівнюючи свою адміністрацію з попередніми в історії США. Втім, підсумки 2025 року, за оцінкою журналістів, демонструють другий термін президента як період, насичений несподіваними та тривожними моментами, які ставлять під сумнів його ефективність як керівника держави.

У середині року Трамп спричинив резонанс, коли згадав свого покійного дядька, професора Джона Трампа, який, за його словами, нібито навчав Теда Качинського — відомого як Унабомбер — у Массачусетському технологічному інституті. Проблема полягає в тому, що Качинський ніколи не навчався в MIT, а широкому загалу його ім’я стало відомим лише через 11 років після смерті дядька Трампа.

Ще один дивний епізод стався під час зустрічі з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Тоді Трамп тривалий час говорив про шкоду вітряних турбін, стверджуючи, що вони "рухають китів" і "вбивають птахів", попри відсутність наукових підтверджень таких тверджень.

Сам Трамп неодноразово наголошував на своїй, за його словами, високій інтелектуальній формі, заявляючи, що "відмінно" склав тест на деменцію. Однак численні інциденти протягом року — зокрема засинання на важливих зустрічах і плутанина з назвами країн — не сприяють оптимістичній оцінці його стану.

У вересні 2025 року він також висміював президента Джо Байдена за часті падіння зі сходів. "Нас не поважали за Байдена", – сказав Трамп під час зустрічі з військовими, підкреслюючи власну обережність під час спуску. Він додав, що президент Обама "пригадував чудово стрибати вниз сходами", представивши це як частину його спадщини.

Розмови про психічне та фізичне здоров’я Трампа не припиняються. Його публічні виступи та спогади, які часто виглядають хаотичними, викликають занепокоєння не лише серед опонентів, а й серед частини прихильників.

У Білому домі продовжують захищати президента, заявляючи, що його "розумова гострота не має собі рівних". Водночас спостерігачі звертають увагу на зменшення кількості публічних заходів за його участі та скорочення робочого дня. За інформацією New York Times, Трамп починає працювати лише після обіду і завершує день близько 17:00.

Паралельно з цим опитування свідчать, що 56% американців не довіряють національним медіа, а діяльність Трампа підтримують лише 36% громадян — це найнижчий показник за весь період його президентства.

Попри запевнення Білого дому щодо доброго здоров’я глави держави, його поведінка упродовж року породжує сумніви щодо здатності залишатися ефективним лідером. Критики вже готуються використати ці аргументи у політичній боротьбі напередодні майбутніх виборів.

Дональд Трамп, який у червні 2026 року відзначить 80-річчя, може зіткнутися з серйозними викликами, пов’язаними з психічним і фізичним станом. Ймовірно, його політичні опоненти активно порушуватимуть це питання у своїх кампаніях, ставлячи під сумнів його здатність повноцінно виконувати обов’язки президента США.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що у Трампа помітили дивну пухлину. Після оприлюднення відео з Білого дому від 2 вересня, де під піджаком президента США Дональда Трампа помітили дивну випуклість, у суспільстві розгорілися нові обговорення його стану здоров’я. Це сталося під час його розмови з журналістами.

Трамп, своєю чергою, публічно відкинув усі чутки щодо погіршення здоров’я. Він заявив, що не з’являвся перед камерами всього лише два дні, але цього виявилося достатньо, аби почали поширювати "плітки про його смерть".