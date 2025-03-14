Сооснователь стриминга Netflix поразил своим поступком в отношении Украины: подробности

Рид Гастингс, соучредитель Netflix и нынешний CEO компании, сделал благотворительное пожертвование в размере 2 миллионов долларов организации "White Stork", оказывающей помощь Украине. Об этом сообщает Deadline.

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Этим фондом руководят американские ветераны, а в Украине его деятельность представляет благотворительная организация "Аист-Украина". Они работают в Украине с начала войны в феврале 2022 года.

Вырученные средства будут использованы для закупки систем глушения дронов и другой необходимой помощи для медиков на фронте. Стоимость каждой такой системы составляет около 6000 долларов.

White Stork является крупнейшим поставщиком индивидуальных аптечек в Украине, доставив более 120 000 комплектов медицинской помощи с начала войны. Кроме этого, организация обеспечивает важными средствами для борьбы с последствиями войны, в частности бронеодеяла, лопаты для окопов, бронежилеты и оборудование для разминирования.

"Воины в Украине – это не профессиональные военные, а граждане, оказавшиеся на передовой, защищая свою страну. Как ветераны, мы понимаем важность оказания помощи прямо на фронт, и пожертвование Рида является критически важной для их выживания", — отметил ветеран морской пехоты США и глава "White Stork" Уильям Макнал

Это уже второе пожертвование Гастингса в поддержку Украины: два года назад он внес вклад в 1 миллион долларов в поддержку фонда Razom for Ukraine.

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